Qué dijo el técnico de los All Blacks tras la derrota frente a Los Pumas

La victoria de Los Pumas esta madrugada ante Nueva Zelanda le dio otro golpe al rugby, a la tradición y al corazón del hincha neocelandés. Que vio cómo los All Blacks perdieron hoy su tercer partido consecutivo de local, para una marca de seis derrotas en los últimos ocho encuenotros jugados.

La derrota fue dolorosa para el equipo kiwi y en Nueva Zelanda se lo vivió de ese modo, con los principales portales de noticias reflejando en sus títulos la frustración e incertidumbre ("Pesadilla" o "Especáculo de terror") que se vive en su equipo nacional.

El entrenador Ian Foster, cuya continuidad volvió a ser motivo de debate, habló después del partido y se mostró, como todos allí, desilusionado.

"No nos gusta perder y entendemos que a nuestro país no le gusta que perdamos", dijo el DT, ex jugador de Waikato y Chiefs en su etapa como apertura.

Recordemos que Foster viene de ser ratificado en su cargo hace 10 días y que el último cambio que se hizo dentro del equipo fue la renovación del entrenador de defensa.

"Todos estamos en el mismo barco y duele. Todavía somos un equipo que se está reconstruyendo y, a veces, la confianza no llega a la velocidad que queremos", expresó.

"Tenemos que unirnos toda la comunidad del rugby de Nueva Zelanda e ir en el mismo sentido en la búsqueda de esa confianza", dijo.

“Estamos trabajando duro para encontrar los aspectos que nos hagan mejores. Se trata de aprovechar la siguiente oportunidad. Probablemente sea tan simple como eso", concluyó.