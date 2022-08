¿Qué palabras decir durante el encuentro sexual?

Vivimos en una sociedad que tiene establecida una serie de pautas y reglas para determinadas situaciones, por ejemplo saludar al llegar, despedirse y hasta existen protocolos para situaciones y actos específicos.

Por eso si hay algo que celebro una y mil veces es que a la hora de tener relaciones sexuales el único requisito es el consenso; sin embargo al durante el acto sexual hay unas palabras más apropiadas que otras.

Te propongo que me acompañes. Qué decir, cómo decir y cuándo decir, se convierten en estrategias de seducción y hasta potencian la excitación. Algunos piensan que es magia, pero no, es conocimiento, experiencia y mucha inteligencia emocional para emplear la palabra adecuada. A lo largo de este espacio te daré algunas fórmulas.

Muchos se refieren a esto como decir chanchadas, cochinadas, guarradas y hasta barbaridades, en inglés esta especie de movimiento se denomina dirty talking y concierne a todo lo que pronunciamos durante el encuentro sexual.

Las palabras son entidades vivas por ende eso que denominan palabrotas como malas palabras no lo son; no hay buenas ni malas, en todo caso hay palabras para cada ocasión, y el encuentro sexual tiene las propias.

Lo primero para tener en cuenta es que la palabra siempre va acompañada de actitudes y tonos. De nada sirve estar excitado y hablar como si se diera un discurso; no es lo mismo decir “vení” y luego morderse el labio que decir “vení” mientras se mira el celular.

En breve te digo el listado, antes hay que destacar que decir ciertas frases jugadas era exclusividad de los hombres, las mujeres por siglos tuvimos vetados hasta los gemidos, así que si te gusta decir lo que sentís o lo que pensás, adelante.

Isabel Allende dice que el punto G está en la oreja de la mujer, otros sostienen que el cerebro es el verdadero órgano sexual porque cuando está bien estimulado la secreción de dopamina es como si emanara órdenes a todo el cuerpo, así que las obscenidades encienden hasta la persona más inmutable.

Entonces ¿qué decir?

Decir y escuchar palabras dotadas de una fuerte carga erótica es estimulante. Poner en palabras cuánto te gusta su cuerpo, su pene, su boca, o expresar cuánto te calienta y excita sus seños o caricias, puede ser el comienzo.

Un dato: las mujeres requieren de cierta confianza o conocimiento para escuchar ciertas frases. Luego de un tiempo son imparables, lo importante es estar en la misma frecuencia.

Frases encabezadas por “estoy” son infaltables, pues luego del verbo se puede desplegar todo un listado: estoy excitado, caliente, con ganas, encendida, vos sabrás qué agregar luego de estoy.

“Me gusta que…” o “me encanta que…” es una forma de habilitar los pedidos y sugerencias que siempre ayudan y sirven de guía. Me encanta que me toques, me beses, me hagas, me acaricies, son ejemplos, el me gusta siempre permite desplegar deseos.

Las descripciones tanto de aspectos corporales como de actitudes nunca fallan, por ejemplo qué rico olés o que bien lo hacés son otra alternativa. A su vez pedir determinadas posturas o preguntar querés arriba o en cuatro también resultan estimulante al escucharlo.

En el encuentro sexual, si hay química hasta las órdenes son bien recibidas: por ejemplo, “no pares, no frenes, seguí…”, están en todo ranking.

Perra, yegua, zorra ya son dejadas de lado, pertenecen a otras épocas y se viven como insultos.

La idea no es hacer un monólogo pero también resulta ir anunciado lo que se va a hacer o recordar lo que se hizo en otros momentos o tal vez hasta lo que se dijo por mensajes también excita.

Nunca puede faltar la pregunta. ¿Cómo querés que te toque? ¿Dónde querés acabar? ¿Qué querés que te haga o hacernos? son algunos ejemplos.

Por último, si algo de lo más buscado es el orgasmo ¿cómo no anunciarlo? “ya viene, estoy llegando” “tomá” son frases que todos y todas queremos escuchar.

Algunos sostienen que es creatividad, yo estoy convencida que se trata de poner en palabras lo que se siente y lo que el otro te hace sentir.

Hasta el próximo encuentro. Lic. Magda.