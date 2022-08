Blanquearon el problema de salud que afectó a una figura de Los Pumas 7s

El wing Marcos Moneta se reincorporó este jueves a los entrenamientos en Casa Pumas, luego de algunos días de internación por motivos que no habían quedado del todo claros.

Esta semana la Unión Argentina de Rugby habló de una "indisposición" que no le permitió formar parte del viaje de la delegación de Pumas 7s a Los Ángeles. Allí el equipo argentino disputará, entre sábado y domingo, la última etapa del Circuito Mundial de seven.

Hoy la UAR informó en una nota el real problema de salud que afectó al talento del rugby argentino.

"A último momento, el experimentado Franco Sábato (293 caps y 60 torneos) reemplazó a Marcos Moneta. El wing de San Andrés no está con la delegación en California porque se recupera de una infección por una herida, pero el inconveniente se dio porque le produjo un síndrome febril, y por eso necesitó un tratamiento con antibiótico. A causa de toda esa situación, Moneta estuvo internado (en dos oportunidades, porque tuvo una reacción alérgica a un medicamento) y ya dado de alta, con los resultados óptimos de los estudios, en los próximos días viajará a Ciudad del Cabo, sede de la Copa del Mundo (del 9 al 11 de septiembre), donde se sumará al plantel nacional", indicó UAR.

El plantel argentino durante una pausa en los entrenamientos en Los Ángeles.

Por su parte el propio "Rayo" también brindó un mensaje de tranquilidad.

“Fueron dos semanas duras, de incertidumbre. La infección parecía controlada, pero me dio fiebre y me tuve que internar. Cuando me dieron de alta, volví a tener fiebre justo la noche previa a viajar, y me internaron por segunda vez. Por suerte ya estoy bien, pude volver a entrenarme para empezar a ponerme a punto. Me siento mucho mejor, los últimos estudios dieron bien, y ya estoy con ansiedad y muchas ganas de unirme al grupo”, puntualizó.

Argentina debutará este sábado ante España (15.32) en el grupo A. El mismo día jugará ante Australia (19.59) y finalmente ante Japón (22.35).