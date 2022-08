Premios Gardel 2022: "Cuando me nombraron ganador me sorprendió mucho", dijo Abel Pintos

Con el regreso a la presencialidad como dato celebratorio, se realizó la 24 entrega de los Premios Gardel 2022, el galardón de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) para lo mejor de la música argentina de los últimos doce meses.

Wos fue el gran ganador, con seis estatuillas incluido el Gardel de Oro que recibió de manos virtuales de Fito Páez por su álbum La conquista del espacio.

La ceremonia tuvo lugar en el Movistar Arena con la conducción de Jey Mammon y Eleonora Pérez Caressi, los mismos anfitriones de la edición 2021 que estuvo marcada por la virtualidad.

Otro de los galardonados de la noche fue Abel Pintos, quien se llevó la estatuilla a mejor álbum de artista pop por El amor en mi vida.

“Cuando me nombraron ganador de la terna me sorprendió mucho, verdaderamente, porque vine casi sin ninguna expectativa. Yo creo que esta noche es una fiesta muy especial porque creo que se está celebrando un recambio generacional, más que un recambio una llegada generacional muy fuerte de la música Argentina. Se está viviendo con todos los chicos que están ganando premios y que están arrasando con todo y a mi me pone muy contento. Este premio también es especial porque es el álbum más pop de mi carrera, así me lo propuse antes de volver a las raíces”, dijo.

Además, Pintos describió cómo se siente de compartir la escena con artistas jóvenes y reflexionó sobre este momento.

“Todas las noches estuve pensando y haciendo memoria del minuto en el que algunos colegas míos y yo fuimos parte de ese cambio generacional y de repente uno se da cuenta que el tiempo pasa. Cuando suben ahí Tiago PZK, Trueno, Nicki Nicole o Tini, me doy cuenta que los escucho en casa con mis hijos. Yo fui parte de ese cambio generacional y ahora me siento, en algún sentido, un veterano”, sostuvo el creador de Oncemil. (Infobae)