Continúan los reclamos por los turnos para las licencias de conducir

Los habituales inconvenientes en la asignación de turnos para tramitar la licencia de conducir en Bahía Blanca continúan sin solución.

Licencias que se vencen más allá de la prórroga, turnos que no son comunicados y el mal funcionamiento del sistema para hacer la gestión online son los problemas que experimentan los bahienses que deben acercarse a la Dirección de Tránsito y Transporte ubicada en el Paseo del Sol.

Estos reclamos, que se repiten entre los vecinos desde hace varios meses, llegan a diario a los canales de comunicación de La Nueva. Muchas personas, incluso, se ven obligadas a circular por la ciudad con el permiso caducado, a pesar de haber tenido la iniciativa de renovarlo en tiempo y forma.

Esa es la situación de Noelia, quien este mediodía aguardaba a ser atendida afuera de las oficinas municipales. "El carnet se me venció el 23 de julio del 2020 y tengo hace un mes vencida la prórroga", contó.

Producto de la pandemia, se extendió por un lapso de 24 meses el vencimiento de todas las licencias que expiraron en 2020, mientras que el de aquellas que caducaron en 2021, 18 meses a partir de la fecha impresa.

Como se debe hacer en estos casos, la mujer pidió turno para renovación el 23 de junio, un mes antes del límite de la prórroga, ya que el sistema no permite realizarlo con mayor anticipación. Pero la fecha de vencimiento se acercaba y no llegaban respuestas. Incluso probó con ir al lugar presencialmente "y me dijeron que siga esperando, que ya me iba a llegar por la página".

Luego de tanta espera, ayer decidió contar su situación en un programa de radio. "Dejé mis datos y a la media hora me llamaron de acá para darme el turno", contó, indignada.

Noelia (foto) manifestó su preocupación en caso de verse involucrada en un eventual accidente de tránsito. "Ponele que la multa la peleás, pero el seguro ni ahí me lo cubre –planteó–. A mí no me dan ninguna constancia de que el turno está en proceso".

Además, comentó que su madre se encuentra en una situación similar, aunque a ella se le venció el 7 de julio del año pasado.

"Hace 2 años que tengo el carnet con la fecha vencida, es una locura", concluyó.

Ella era una de las tantas personas que se encontraban aglomeradas en la galería de compras aguardando a ser atendidas. Solo unas pocas estaban sentadas, mientras que las restantes permanecían de pie durante los minutos de espera.

Lo más llamativo es que la fila más larga correspondía a quienes, sin encontrar más remedio, se acercaron al lugar para obtener un turno en forma presencial, ya que les fue imposible de adquirir por los medios virtuales.

"A mí se me vence la prórroga y por WhatsApp es imposible sacar así que vengo a ver si me lo dan personalmente", dijo una mujer que había estado en la fila por más de media hora.

De acuerdo con la información oficial, para solicitar el turno es necesario ingresar a www.ordenamientourbano.com/licencias y completar el formulario disponible –en caso de comunicarse vía WhatsApp, el bot redirige a ese sitio web–. Una vez brindados los datos, la fecha asignada debería ser comunicada por e-mail.

Sin embargo, eso no le sucede a todos los usuarios. "Lo intenté hacer por WhatsApp, dio un error y resulta que cuando vine para acá estaba asignado el turno, pero no recibí el mail", comentó otro de los presentes.

"Vine a sacar el turno presencial hace una semana porque por Internet no te dan bola", dijo por su parte un joven que se encontraba esperando en el lugar.

Mientras que otro explicó: "Un mes antes del vencimiento intenté sacarlo por Internet, me pusieron en espera y nunca tenía el turno, hasta que en un momento entré y estaba para hoy".

Según trascendió, el sistema de turnos será relanzado por el Municipio el mes próximo. De todos modos, se trata de una versión extraoficial, ya que aún no hay información formal por parte de la comuna sobre este tema.