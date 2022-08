Los argentinos que fueron “figurita” pero que no concurrieron al Mundial de turno

No siempre los jugadores argentinos retratados en las figuritas lograron llegar al Mundial de turno. De hecho, esto sólo ocurrió en 1982. Son 19 los futbolistas de nuestro país que, pese a ser pegados en los álbumes, no fueron citados en las listas definitivas para la Copa del Mundo de ese año.

En el 1978, Hugo Alves, quien realizó la pretemporada previa al Mundial, fue marginado por César Menotti, a pesar de estar entre los elegidos para las “figus”.

Asimismo, en México 1986, Miguel Ángel Russo que había sido una fija en el equipo de Carlos Bilardo durante las eliminatorias, se lesionó sobre la recta final y el entrenador decidió no convocarlo.

Luis Alberto Islas estuvo en el álbum de Italia 1990, sin embargo no viajó. Esta vez no fue una decisión del entrenador, más bien, el jugador decidió bajarse porque no iba a ser el arquero títular.

Otro que sufrió una lesión y por eso no llegó al cien por ciento a la misma Copa del Mundo, fue Nestor Rolando Clausen. Además, a esta misma competencia, quien tampoco llegó pero si estuvo en el albúm fue Jorge Valdano, quien se había retirado tres años antes y volvió frente al pedido de Bilardo, quien luego lo desafectó.

Las figuritas de Gustavo Miguel Zapata y Carlos MacAllister estaban en Estados Unidos 1994, pero luego no viajaron. En el caso del primero, Alfio Basile lo marginó sobre el final. El segundo, tuvo una mala actuación en un clásico ante River que le hizo perder su lugar.

En Francia 1998, Hernán Diaz y Juan Román Riquelme tuvieron su figurita, pero no fueron. Passarella, el técnico por aquel entonces, dejó afuera al primero sobre la hora y al actual Vice de Boca no lo tuvo en cuenta a pesar haber sido campeón con la Sub-20 en el Mundial 1997.

Para Corea-Japón 2002, Marcelo Bielsa optó por Claudio Caniggia y aunque Saviola tenía su lugar en el álbum, no fue a la Copa del Mundo. Además, en Alemania 2006, tras un entredicho con Juan Pablo Sorín, el capitán de aquella Albiceleste, Juan Sebastián Verón quedo fuera de la lista. Javier Zanetti, tampoco llegó y no se sabe muy bien porqué razón. Walter Samuel y D'Alessandro también quedaron afuera.

En Sudáfrica 2010, tanto Zanetti como Esteban Cambiasso no lograron ser más que una figurita y Maradona no los llevó a la Copa del Mundo.

Asimismo, Banega se perdió de estar en Brasil 2014 cuando la lista pasó de 26 a 23 jugadores.

Por último, Maurio Icardi y Ramiro Funes Mori tuvieron su lugar en el álbum, pero no en la Selección que viajó a Rusia en 2018.

Con la salida de las figuritas de cara a Qatar 2022, veremos si esta vez viajan todos los que aparecen o alguno más de sumará a la larga lista.