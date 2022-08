Se viene una gran avenida, varios movimientos comerciales y el empleado que no aparece

Por Juan Florín

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo?

--Hola, José Luis, te noto los ojos irritados. ¿No estarás viendo muy seguido los partidos del xeneize?

--Je, je, es verdad, difícil que podamos jugar peor. En realidad es la alergia lo que me mata, pero ojo que ustedes hace tiempo dejaron de ser el equipo maravilla. Así que mejor hablemos de otros temas, ¿te parece?

--Dale, ¿por dónde querés empezar? ¿Preocupado por el aumento de tarifas y la quita de subsidios?

--Veremos, me anoté para seguir teniéndolos. Qué drama la Argentina de hoy, ¿no? La mayoría, por un lado o por otro, tenemos algún tipo de subsidio.

--Sí, aunque la mayoría los terminamos pagando por otro lado. Ojalá estas cosas se vayan arreglando, pero llevará mucho tiempo.

--Tal cual, y mientras tanto, como ha venido publicando La Nueva., hay más de 80 mil bahienses con pobreza intensa o severa y más de 17.300 niños y adolescentes que viven en hogares que padecen inseguridad alimentaria.

--Sí, esto se nota incluso en el centro. Si caminás un poco vas a ver que cada vez más gente te pide una colaboración en la calle e incluso los comercios están de capa caída.

--¿Muchos cierres?

--No, eso no, creo que la seguidilla que vinimos comentando en plena pandemia ya pasó, pero hoy Bahía, como muchos otros centros urbanos del país, es una ciudad de contrastes.

--¿A qué te referís?

--Fijate que cualquier día de semana, en ciertos horarios, cuesta encontrar una mesa para sentarte a comer o tomar un café. Evidentemente hay un sector al que le va muy bien, o los que tienen un peso prefieren gastarlo.

--Coincido. Decime, vos que tenés buena data del ambiente comercial, ¿cómo pinta la cosa?

--Justamente el otro día estuve conversando con un veterano y exitoso comerciante local y no paró de tirarme pálidas. Las ventas han ido cayendo, sobre todo cuando el blue se fue a 300 pesos y hoy ningún proveedor le da más de 30 días de plazo cuando antes pagaba a 90 o 120 días y se le hace muy cuesta arriba. Por eso optó por trabajar con menos mercadería y está viendo si achica la planta de personal.

Comerciantes molestos por la cantidad de inspecciones

--¿Siguen los reclamos por el estacionamiento en el centro?

--Y sí, hay un grupo que sigue insistiendo en que la gente opta por comprar en los centros comerciales barriales porque no tiene dónde estacionar o se les hace muy engorroso.

--Además se quejan de que el centro es un lugar donde está plagado de inspectores de todo tipo, y a eso sumale los controles de la velocidad máxima 30 km/h.

--Exacto, hay muchas quejas por esto. En cuanto al estacionamiento, te adelanto que la Muni está buscando una solución con los comerciantes, pero evidentemente la gente prioriza los centros comerciales de cercanía. Además, cada vez hay más autos y la ciudad es la misma.

--Che, leí que un concejal de Avanza Libertad propuso reducir el área de estacionamiento medido.

--Sí, pero eso tiene cero chances porque la Comuna de esa plata no ve nada, va a entidades de bien público y a financiar el transporte público de pasajeros. Fijate que el último subsidio que envió Nación fue en diciembre de 2021. Sin esa plata aportada por la Muni, unos 30 palos mensuales, el sistema ya se hubiese caído.

Cierres y aperturas de comercios

--Bueno, pero podríamos cortar un poco con la mala onda, no todas deben ser pálidas y supongo que algo bueno tendrás para contar.

--Ya te dije, antes había más locales desocupados, ahora se mantienen, pero piden rebaja en los alquileres. Si querés te tiro una buena y una mala.

--Dale, empezá por la mala así nos quedamos con algo positivo.

--Ok, si bien esto pasó hace algo más de un mes, me parece que es un tema al que debemos hacer mención en nuestras charlas: después de 22 años cerró sus puertas Pelícano Bar, en calle Alsina.

--Me parece bien decirlo, no todo el mundo estaba enterado. Habrá que ver si el local cambia de dueños o si tiene otro destino.

--Exacto, fue un local tradicional del centro que comenzaron Julián Simone y el Patito Lliteras y luego quedó este último, quien a través de las redes sociales escribió una sentida despedida.

--Cuántas horas habrán pasado allí miles de bahienses, ¿no? Pero dejemos de lado la nostalgia y comentame ahora la buena noticia que tenés.

--Ok, a metros de allí, en la otra cuadra, en Alsina al 300, se demolió una vieja casona perteneciente a una familia patricia de Bahía.

--¿Una familia que supo tener un gran molino, también demolido?

--Exacto, y por lo que pude enterarme allí van a construir un complejo comercial con varios locales. Será una especie de herradura, con un gran acceso central.

--Buen dato, Juan, y mientras pedimos otra ronda de café seguí tirando novedades comerciales ¿puede ser?

--Dale, para mí un cortado. Te voy a dar data de dos comercios que seguramente van a hacer ruido en Bahía.

--¿A ver? Me interesa.

--La primera es que ya está todo listo y en cuestión de días abre un local la famosa cervecería artesanal de Bariloche en avenida Alem. Te muestro un par de fotos.

--¿Quiénes son los propietarios?

--Qué poca bola me das, José Luis. Acordate que hace tiempo te dije que era un exempleado de Codimat, que tiene el mismo apellido de una antigua firma de fundiciones local.

--Tenés razón, y ahora es empresario de la construcción.

--Exacto, y es el suegro de un coloradito que no es nada gil, que jugó en Olimpo, Rosario Central, Arabia Saudita y que es el socio capitalista, así que entre ambos llevan adelante el negocio. Vas a ver cuando vayas la tremenda inversión que hicieron. Es como trasladarse de Bahía a un microlima andino, algo muy bien logrado.

--Bueno, ya iré, pero no bajes el nivel y seguí tirando data.

--Ja, ja, antes de tirarte una primicia muy interesante te comento que también cerró Berlina en Alem, pero la reabrieron con otro nombre.

--No lo sabía, pero andá al tema que me prometiste.

--Bueno. Supongo que habrás visto, en Altos de Sarmiento, una farmacia que está en pleno proceso de reformas.

--Así es, el otro día estuve a unos metros, en lo de mi dentista Fabricio.

--Exacto. El tema es así. Por lo que me dicen se está gestando un proyecto único para la ciudad, que la pone al mismo nivel de varias capitales del mundo, en el rubro farmacéutico.

--Apaaa… ¿para tanto?

--Sí, Ariel logró combinar un robot de última tecnología que optimiza los tiempos de atención y garantiza la conservación de los medicamentos.

--¿Un robot?

--Sí, tal cual. El proyecto estará completo en diciembre, pero ya se lo puede ver trabajando. Sin duda, una gran apuesta en estos tiempos.

--Felicitaciones entonces a la gente de Cardelli Dupuy, un ejemplo más de empresarios que invierten, pese a todo. ¿Y ahora dónde seguimos? ¿Alguna obra que merezca ser comentada?

--Tengo una y es muy importante.

--Viniste recargado hoy. Contame.

Se viene una gran avenida

--Finalmente la Muni firmó el convenio con Nación para hacer la doble trocha en avenida 14 de Julio, entre calle Victorica y Circunvalación, es decir, en la zona más comercial. Acordate que te vine diciendo que harán también sendas peatonales y bicisendas.

--Muy buen dato, amigo.

--Sí, se trata de una obra clave para ese sector y la licitación, con una inversión de unos 300 millones de pesos que será aportada, mayoritariamente por Nación.

--¿Tenés alguna fecha?

--El proyecto, para esta primera etapa, ya está definido y la licitación será entre el 12 y 15 de septiembre.

--Son varias cuadras, ¿no?

--Unas siete, porque va desde el predio de ABSA hasta la rotonda de la autovía. Ahora habrá que cruzar los dedos porque, como sabrás, en Nación y Provincia no hay un mango, por ahora, para obra pública.

--Si, ayer leí en La Nueva. lo de la Ruta del Cereal, en la zona. Ojalá que avance lo de la Circunvalación Norte que anunciaste el domingo pasado.

--Y sí, ojalá no sea solo un cartel publicitario y se concrete.

¿Se amplia Profertil?

--Juan, decime, el acuerdo que se firmó con una empresa china para invertir 1.200 millones de dólares en una planta de fertilizantes en Tierra del Fuego, ¿complica el proyecto de ampliación en Profertil?

--Me dicen que no. Profertil produce 1.300.000 toneladas de urea y Argentina consume 2.100.000. Con una segunda planta Profertil llegaría a 2.500.000 toneladas, es decir, cubriría el mercado interno, Argentina dejaría de gastar dólares en importar fertilizantes, y exportaría el excedente.

--Entiendo, pero ¿cómo juega este proyecto de China?

--Habrá que ver qué les prometieron a los chinos, es decir, si tendrán gas subsidiado, por ejemplo, pero por una cuestión de costos logísticos, Tierra del Fuego no puede competir con la planta local, donde siguen trabajando fuertemente para lograr la ampliación.

--Hablando de grandes inversiones, ¿qué me contás de la denuncia de Massa contra la empresa NRG, con planta en Allen, y dedicada a la provisión de arenas para Vaca Muerta?

--Sí, el ministro jugó fuerte y la denunció por sobrefacturación y fuga de divisas. Es la empresa que el año pasado compró 100 camiones a GNC. Por eso, en esto se destaca la labor de las firmas locales como proveedoras de los yacimientos neuquinos y en ese sentido, el Consorcio del Puerto, encabezado por Susbielles, sigue trabajando para mejorar la logística hacia Neuquén. Fijate que incluso se está ampliando la playa de Galván para este tipo de operaciones.

--¿Alguna cuestión judicial bahiense para este boletín?

Una medida judicial que causará revuelo

--Tengo un par. La más importante, y que no se difundió mucho, es que salió el último fallo de la Corte Suprema de la Provincia contra la comisión del Club Midgistas del Sur.

--Un nuevo capítulo en el culebrón...

--Te diría que el último.

--¿Por?

--Porque la Corte provincial rechazó el recurso extraordinario presentado para que intervenga la Suprema Corte de Nación y ahora tienen cinco días para recurrir en queja ante esta última, donde se decidirá si toman el caso o no. Normalmente el Alto Tribunal rechaza este tipo de planteos.

--¿Entonces?

--Entonces se verán agotadas las instancias y deberá asumir el interventor designado,, es decir, el doctor José Luis Malet.

--¿Seguro?

--Eso es lo que me dicen. La defensa insiste en que la resolución de la Corte bonaerense no cambia nada, pero por más que hayan pasado años desde el inicio de la causa, si Nación no acepta la queja se viene la intervención. Pero dejemos que los colegas especializados abunden en el tema y pasemos a otra cuestión. ¿Puedo?

--Por supuesto, avanti.

El empleado bancario que no aparece

--Ya es vox populi el caso de un empleado del Banco Provincia, sucursal de avenida Alem, que se esfumó y no fue abducido por un OVNI, precisamente.

--Je, je. Seguí.

--El primer dato me lo tiró mi amigo Butterbean, pero luego seguí averiguando y me confirmaron que el hombre, cuyo paradero se desconoce, tenía una mesa de dinero y llegó un punto donde no pudo responder a sus inversores, algunos de ellos bastante pesados, y por eso se fugó.

--Uh... tremendo despelote.

--Sí, pero me aclararon que el Banco no tiene nada que ver, que estas operaciones las hacía por fuera, pero habría dejado un tendal, y en dólares. Ahora ya hace casi un mes que el buscado no aparece.

--Bien, raro que no me hayas comentado sobre alguna cena o copetín. ¿No lo viste a Garrone?

--Ja, ja, cómo te gusta difamarme, José Luis. Pero ya que me la dejás servida te comento, para que lo agendes: el viernes que viene tendrá lugar la 5° Edición de la Noche de las Etiquetas, en la sede de la Unión Industrial local, de 19 a 23 Habrá más de 100 etiquetas pertenecientes a 20 bodegas y lo recaudado será a beneficio de los talleres de oficios de la ciudad.

--Anotado y lo mejor para los Jóvenes de la UIBB que ya han hecho de este evento un clásico que es mucho más que una cata de vinos. ¿Otro tema?

--Sí, tengo algo de la región.

--A ver...

--Como ya sabrás, los movimientos de cara a las elecciones de 2023 arrancaron hace rato, pero esta semana se dio un hecho importante para un referente justicialista de la zona.

--Contame.

--Todo arrancó hace unos días, en la previa de una reunión que los popes del PJ bonaerense organizaron para aceitar la gestión en los municipios y sus vínculos con la Provincia y la Nación. En ese momento alguien sugirió que debían ser invitados al selecto grupo algunos referentes de los distritos del interior que tuvieran buena llegada a los jefes comunales, experiencia en gestión y, sobre todo, “mucha ruta recorrida”.

--Andá al grano.

--En este marco surgió el nombre del diputado provincial y exintendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara. Todos los popes dieron el ok y esta semana el legislador se sumó a la exclusiva reunión, que tuvo lugar en Pilar.

--¿Estaban todos los pesos pesados del PJ bonaerense?

--Fijate si no: Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof y hombre de diálogo directo con Máximo Kirchner; los ministros nacionales Jorge Ferraresi (Hábitat), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social); el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el ministro provincial de Infraestructura, Leonardo Nardini, y los diputados Juan Pablo De Jesús y Mariano Cascallares, por citarte algunos.

--La primera línea del PJ bonaerense...

--Y sumale a esos nombres los de los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Juan José Mussi (Berazategui), Alejandro Granados (Ezeiza), Gustavo Menéndez (Merlo) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). No faltó ni uno.

Los del campo están de festejo

--¿Tenés algo del campo?

--Sí, en realidad de un tono más gremial. Ya te había adelantado que la reunión mensual del consejo directivo de Carbap se realizará entre este martes y jueves en la ciudad, en coincidencia con la celebración de los 90 años de la Asociación de Ganaderos y Agricultores.

--En La Nueva. leí que también estarán el presidente de CRA y habrá una charla del economista Juan Carlos De Pablo...

--Sí. De Pablo, de quien todos reconocen su particular forma de comunicar la economía, estará el miércoles a las 18.30 en Saavedra 636. Será de acceso gratuito, pero con preinscripción en la web de la AGA. Y Jorge Chemes compartirá una rueda de prensa con Horacio Salaverri, titular de Carbap, y Mariano D’Amore, vice de la AGA, el jueves a las 8.30, también en el edificio de la Cámara Arbitral. Los dirigentes han programado, además, una recorrida por el puerto de Bahía Blanca.

--¿Vamos a lo más importante?

--La veía venir. La cena por los 90 años será en la noche del miércoles, donde se prevé la presencia de invitados especiales. ¿Nos vemos ahí?

--Sí, pero antes de irnos estate atento a un tema que levantará polvareda.

Más sabuesos para el sector agropecuario

--¿Cuál?

--La creación de 14 unidades para la fiscalización de la actividad agropecuaria, una de ellas dependerá de la Dirección Regional de Bahía Blanca. Y no es sólo un anuncio, sino también más sabuesos en el tema.

--¿Tenés más detalles?

--Como te decía, se dispuso crear la unidad de Fiscalización Actividad Agropecuaria,de la que dependerán catorce direcciones regionales, entre ellas la de Bahía Blanca.

También funcionarán en Rosario, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, La Plata, Mercedes, Salta, Posadas, Paraná, Río Cuarto, Resistencia y Junín.

--Bueno, se suma otro ingrediente a la mala relación del gobierno con el campo.

--¡Qué perspicaz! je, je. Según se expresa en la disposición, “resulta necesario crear divisiones de fiscalización de seguridad social en aquellas Direcciones Regionales del interior que no las poseen, a fin de dotarlas de una capacidad operativa que las equipare al resto”. Pero, aunque mal de muchos consuelo de tontos, ojo que esto no sólo atañe a los productores agropecuarios.

--¿Por?

--Porque también, “dada la importancia estratégica que registran determinados sectores económicos en distintas regiones del país, se propone la creación de áreas de fiscalización sectorial de actividades agropecuarias, pesqueras, mineras y energéticas, incorporando divisiones de fiscalización abocadas exclusivamente a las temáticas mencionadas”.

--Bueno, ahora vayamos levantando campamento que se hizo re tarde.

--Es verdad. Nos vemos la próxima semana.

--Dale, hasta el próximo domingo.