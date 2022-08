Piden crear una ordenanza para regular los criaderos de perros en Bahía

Tras un allanamiento realizado en Buenos Aires y que puso en evidencia el problema de criaderos clandestinos que no cumplen con los estándares de calidad y maltratan animales, un grupo que nuclea a criadores bahienses fue al Concejo Deliberante a pedir que se avance en una regulación local que permita al Municipio realizar controles en estos lugares clandestinos.

La idea se planteó en las últimas horas en Sarmiento 12, cuando integrantes del Kennel Club Bahía Blanca, que nuclea a 150 criadores de nuestra ciudad y es integrante de la Federación Cinológica Argentina, participó de la mesa de la Mesa de Abordaje a la Problemática Animal Urbana que se reúne todos los meses en el legislativo.

Si bien los concejales se comprometieron a seguir analizando el tema en futuros encuentros, referentes de los grupos mascoteros ya sentaron una posición clara sobre el asunto: rechazaron la idea de regular los criaderos porque se oponen a la comercialización de mascotas. "Un integrante de la familia no se compra", dijo la abogada Regina Adre, referente de .

"Hoy no es conveniente y no es de posible aplicación y creemos que el Municipio debe asumir una posición política sobre el tema e impulsar una campaña educativa que incentive la adopción y no la compra de mascotas", agregó.

Además sostuvo que existe regulación penal ante casos de maltrato animal y que se pueden radicar denuncias en fiscalía.

"Lo positivo de la mesa es que si bien tenemos diferencias de conceptos podemos reunirnos a trabajar. Y con los criadores, a pesar de las marcadas diferencias que tenemos, coincidimos en avanzar con mayores campañas de educación", explicó.

Sin avances en la ordenanza para declarar a Bahía ciudad "pet frendly"

El 8 de junio pasado el secretario General Pablo Romera, acompañado por el veterinario Roberto Giménez, dieron a conocer un proyecto de ordenanza para declarar a nuestra ciudad como pet frendly y permitir, en una primera instancia, que las mascotas `ingresen a locales gastronómicos.

Para ello los locales deberían adherirse a cambio de recibir un incentivo fiscal en la Tasa de Seguridad e Higiene, aunque la iniciativa también permite que los dueños de los locales puedan ejercer el derecho de admisión por razones de espacios o por tratarse de animales de gran porte en instalaciones colmadas de gente o por considerar que existe peligrosidad para las personas u otros animales presentes.

Sin embargo y a pesar de contar con la cantidad de votos suficientes para avanzar sin inconvenientes, la idea permanece sin tratamiento en Sarmiento 12 y a casi dos meses de su anuncio no hubo avances.