Marcelo Fuentes: "No hay descanso, necesitamos estar mucho tiempo juntos"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

"No hay descanso, necesitamos estar mucho tiempo juntos. Se perdió el partido con Argentino y veremos cómo vamos recuperando a los jugadores que participaron en el mismo. Lo nuestro es día a día".

Marcelo Fuentes le bajó un poco los decibeles a la derrota sobre la hora (0-1) ante Argentino de Monte Maíz. Habló de cómo vio el partido, de las virtudes y los errores del equipo y de cómo piensa preparar al plantel de cara a lo que viene, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi y la fecha libre del fixture.

"Ya tenemos planificada la primera semana de los 15 días sin fútbol. Vamos a hacer una mini pretemporada en el Zibecchi. Vamos a trabajar en doble turno para tratar de ajustar algunas cositas para poder elevar el nivel físico y de intensidad en el juego", dijo Fuentes.

"También quiero evaluar si con los jugadores que tengo puedo implementar algún otro sistema. Lamentablemente me dio pena no ganar porque hubiese sido un buen golpe anímico para nosotros empezar sumando", remarcó.

-¿Se va conforme con lo realizado ante Argentino?

-Sí, conforme con lo planificado y ejecutado por los jugadores. Desgraciadamente perdimos el partido sobre la hora, que es más doloroso aún.

-¿Cómo definiría ese desenlace un tanto inesperado por lo que se vio en el partido?

-Fue una desgracia. El trámite fue muy equilibrado, parejo. En el primer tiempo tuvimos alguna que no pudimos concretar y en el segundo pasó lo que pasó en el final. Para mí la categoría es así, de diferencias mínimas y de un gol. Por ahí se dan partidos atípicos, pero son los menos.

-¿Hubo una desatención defensiva?

-Sabíamos que teníamos que estar muy atentos en las áreas. Se da por una segunda pelota que para mí era offside, luego pega en un defensor nuestro (Leguiza) que pudo haber habilitado y lo pagamos caro. Se llevan un resultado que era un empate cerrado.

-El tiempo de trabajo, por ahora, le juega en contra.

-Porque hay muchos equipos con mucho trabajo de meses. Argentino, con (Carlos) Mazzola, lo tiene. De hecho distribuye el equipo de una manera cuando es local y otra cuando es visitante. Buscamos corregir algunas cosas en el vestuario, pero no pudimos lastimar y ellos lo hicieron en una de las pocas que tuvieron.

-¿Cuál era la función de Valentín Otondo?

-Abortar los pelotazos del arquero (Alejandro) Dianda, que lo hace en un 70 por ciento de sus salidas para generar el uno contra uno de sus dos delanteros. Eso lo abortamos con Otondo, un líbero delante del "Turu" y del "Chaqueño", que estuvo bien en lo que le pedimos. En el primer tiempo tuvimos la posesión de la pelota más que el rival.

-¿Cómo vio la acciones de los dos penales que reclamaron sus jugadores?

-A esta terna la conozco de San Luis y le dije al "Flaco" (por Díaz) que cuando nos encontremos nuevamente me reconozca que hay un penal a Mariano (Mc Coubrey). A Leguiza, me dicen, le agarran la camiseta, pero no lo alcanzo a ver. No me gusta hablar de eso, pero en esta categoría la diferencia es de un gol y si nos cobraban el penal, y lo convertíamos, por ahí al resultado lo terminábamos sosteniendo.