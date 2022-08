Santi Maratea pidió por la liberación de Milagro Sala, pero ahora está “desilusionado”

Santi Maratea, durísimo con Milagro Sala: "Me decepcionó"

Durante este último tiempo, Santi Maratea se convirtió en un emblema de la solidaridad en redes sociales, al realizar colectas de grandes sumas de dinero, para causas puntuales que no reciben ayuda o respuestas por parte de las autoridades.

Asimismo, se volvió un referente para algunos jóvenes al realizar análisis políticos, económicos y sociales de la Argentina. En ese sentido, el influencer, que se mostró muy decepcionado, opinó en sus historias de Instagram sobre la dirigente detenida Milagro Sala, por quien en un pasado marchó en pedido de su liberación.

“Milagro Sala, no me hagas esto Milagro”, pidió frente a cámara, en un video que compartió. Acto seguido, contó que sentía gran desilusión al hablar de la mujer jujeña, que se encuentra detenida desde el 2016 acusada de ser la líder de una asociación ilícita y realizar fraudes y extorsiones a través de sus organizaciones sociales.

El influencer cargó contra Milagro Sala (Captura de video)

Desde entonces, se realizan diversos pedidos para su liberación, y uno de los que se manifestaron fue el influencer: “Yo estuve en Plaza de Mayo aplaudiendo para que liberen a Milagro Sala… así que la desilusión es genuina”.

El joven recordó que años atrás estaba circulando en cercanías a Plaza de Mayo, cuando vio a un grupo de personas que acampaban en modo de protesta. Por curiosidad se acercó a preguntar por qué estaban protestando y allí se enteró quién era Milagros Sala. “La juzgan a las personas que hacen acciones sociales porque no pueden tener cosas caras”, le explicaron en ese entonces, por lo que al día siguiente se sumó a la marcha para defenderla.

“Yo desde San Isidro me tomé tres bondis para pedir que liberen a Milagro Sala y ahora me entero de esto”, dijo entre risas al conocer la nueva información que brindó Mirta Guerrero, conocida como "Shakira", la mano derecha de la dirigente detenida.

“Cuenta que cuando iba a ver al Papa, viajaban hasta Italia 15 personas acompañaban a Milagro y en realidad cada uno llevaba 10 mil dólares, que es lo que puede llevar un pasajero común. Entonces cuando llegaban le daban toda la plata a ella”, dijo el influencer respecto a la entrevista que "Shakira" le brindó a Jorge Lanata en Periodismo para todos (eltrece).

De manera rápida, el influencer calculó que en total en esos viajes manipulaban un monto aproximado de 160 mil dólares, lo que le causó gran indignación. “¿Dónde está esa plata? No vendría bárbaro”, preguntó e indicó que ese monto, que para muchos no solucionaría el problema de la pobreza en la Argentina, podría usarse para por ejemplo aquellas causas que no resuelve el estado.

“No da igual si la gente se roba la plata o no, cambia todo”, reflexionó sobre el destino que podría haber tenido solo esa suma. (La Nación)