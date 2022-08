“Pachelo responde”: el consultorio de preguntas que abrió el acusado del crimen de María Marta

El juicio por el crimen de María Marta García Belsunce vivió el martes pasado un pequeño cimbronazo. Nicolás Pachelo, principal acusado del homicidio decidió abandonar definitivamente el bajo perfil que conservó durante 20 años y convertirse en influencer tanto en Instagram como en YouTube. En pocas horas subió fotos, textos y videos hablando del expediente por el que se lo investiga. Esa situación cayó muy mal en los tribunales de San Isidro y le secuestraron el teléfono.

Todo comenzó en la audiencia del último del miércoles, donde Patricio Ferrari, uno de los fiscales, presentó una queja formal y el presidente del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro, Federico Ecke, ordenó al Servició Penitenciario Bonaerense que le incaute a Pachelo el celular que utiliza en la cárcel. Le aclararon también que si tenía algo para decir, podía hacerlo durante el juicio y no por redes sociales.

La defensa de Pachelo fue que estaba ejerciendo el derecho de libertad de expresión y que, en realidad, quien publicaba era un allegado. No le creyeron y por eso le peritarán el teléfono.

Sin embargo, las redes de Pachelo no se detuvieron. Todo lo contrario. Quién sea que maneje su cuenta Instagram no sólo siguió publicando, sino que armó un “Pachelo responde”. Cerca de las 13 de este jueves, se subió una historia en la que se leía de fondo la palabra “Censurado” y, por debajo, una caja que permite a todos sus seguidores dejarle preguntas durante las 24 horas. La publicación tenía también un texto que decía: “Yo me encargo de buscar la respuesta por parte de él (por el imputado). Tengan un poco de paciencia, nada más”.

No queda claro de qué manera quién maneja el Instagram logra hablar con el exvecino de Carmel, ya que, en teoría, su teléfono ya está en manos del Servicio Penitenciario Bonaerense: la orden de secuestrar el aparato se dio durante la última audiencia y para evitar que el imputado manipule el equipo.

Más allá de eso, lo cierto es que durante todo este jueves las respuestas a las preguntas de los seguidores comenzaron a aparecer.

Algunas de las preguntas y respuestas en las historias de Instagram de Pachelo.

La primera pregunta que le interesó responder tuvo que ver con su repentina aparición pública: “¿Por qué salió ahora hablar y no lo hizo antes?”. La respuesta, en tercera persona, apuntó a los investigadores y a los medios: “Porque la fiscalía, al término de cada audiencia, da títulos que lo perjudican en los medios y quiere que se escuchen las dos campanas”.

Vale aclarar que, en este tipo de publicaciones, las preguntas no son anónimas y el usuario elige qué interrogantes responder y cuáles ignorar. Otro de los cuestionamientos que contestó tuvo que ver, directamente, con la causa. “¿Cuál era tu relación con los vigiladores del country?”, preguntó un seguidor. La respuesta fue contundente: “Absolutamente, ninguna”.

Capturas de las historias del Instagram de Pachelo.

A los pocos minutos de haber comenzado a responder preguntas, en paralelo, quien escribe en nombre de Pachelo se despachó con un extenso posteo en el que se quejó por la decisión del tribunal de retirarle el celular y de prohibirle que se comunique por redes sociales: “Increíble que en el siglo XXI sigamos en estas. Los videos subidos no cuentan absolutamente nada que no haya pasado ya. Esto no interfiere con el transcurso normal del juicio. Sin mencionar que (Pachelo) perdió comunicación con sus familiares y representantes legales. Todo sin cometer ningún delito”.

Otra de las preguntas fue: “¿Es verdad que el hermano de Pachelo dijo que él la mató?”. Esto viene a colación de la declaración de John Hurtig, hermano de la víctima, que dijo que, efectivamente, el hermano del acusado le había hecho esa confesión. “Habría que preguntarle al hermano de Pachelo”, fue la respuesta. Sin mayores aclaraciones ni desmentidas.

El Instagram de Pachelo recibió 2.000 preguntas, según el CM.

El último de los planteos de esta tanda de “Pachelo responde” tuvo que ver con el horario en que el acusado salió de Carmel aquel 27 de octubre de 2002. Si bien había declarado que él se había retirado a las 17.30, una cámara de seguridad lo tomó partiendo hacia la Ciudad de Buenos Aires a las 19, cuando María Marta ya había sido asesinada. Este cuestionamiento, evidentemente, no le cayó bien al community manager, que respondió con cierto fastidio: “En base a este tipo de preguntas, les pido por favor que lean un poco sobre el caso. Chequeen bien la información de fuentes confiables. En este caso, por ejemplo, no se tiene ni los horarios exactos ni el tiempo transcurrido desde el hecho hasta el momento de la declaración”.

“Son más de 2.000 preguntas las que enviaron. Vamos a ir respondiendo de a poco todas las que podamos”, cierra la publicación. (Infobae)