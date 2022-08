Cerruti dio detalles de cómo se vivió la salida de Guzmán: “Fue el julio más difícil de nuestras vidas”

Este viernes, la vocera de Presidencia Gabriela Cerruti se refirió a la salida del exministro de Economía, Martín Guzmán. La funcionaria remarcó que fueron momentos muy complicados. “Fue el julio más difícil de nuestras vidas, digámoslo así”.

En diálogo con radio 10, Cerruti hizo esa declaración y tras ello remarcó: “Bueno, de la mía por lo menos. Tuvimos un julio muy difícil”.

Asimismo, y en medio de las tensiones generadas por ese cambio clave en el Gabinete nacional, aseveró que “el presidente jamás pensó en renunciar, nunca consideró eso como opción”.

Luego, recalcó: “Sabemos el precio que tienen para un país las crisis políticas, económicas y sociales como la de 2001. Por eso tenemos una responsabilidad enorme y siempre hay sectores que buscan generar una devaluación y una crisis porque piensan que cuando peor, mejor y siempre sacan sus ganancias de ahí. Si hablamos de calmar, es porque sabemos el precio que tiene para la mesa cotidiana cuando se profundizan las crisis”.

Por otra parte, explicó que la mayor visibilidad del ministro de Economía, Sergio Massa, no significa que Alberto Fernández esté siendo relegado de las instancias decisorias. “Hay una coordinación entre el Presidente y el ministro de Economía, los dos son parte fundamental de la coalición de gobierno representando a diferentes sectores, además son amigos personales así que tienen una relación cotidiana muy fuerte y estrecha”.

Consultada acerca de si Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner continúan dialogando, dijo: “Hablan cotidianamente y acuerdan todo lo que tienen que acordar”.

Por último, le preguntaron cómo recibió los dichos del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc R. Stanley, en el Council of the Americas, realizado ayer en el hotel Alvear, cuando pidió a la clase política: “Tienen que trabajar en acuerdos desde ahora, no esperen a las elecciones de 2023″.

“Con [Donald Trump] no les está yendo muy bien por allá”, contestó Cerruti. “Empecemos por casa para hacer coaliciones, es muy fácil opinar sobre otro país, la situación de cada país es de cada país y cada uno sabe cómo la maneja. Hay que ver si preguntan por qué allá [en Estados Unidos] no hacen una alianza los demócratas con los republicanos”, argumentó.

Con respecto a cuál es la actitud del Gobierno para con la oposición, indicó: “Sin duda tenemos que tener acuerdos en los grandes temas y los buscamos en el Parlamento, en el Consejo Económico y Social. En el momento de la pandemia tuvimos todos los acuerdos que teníamos que tener. Es muy fácil opinar desde afuera sobre otro país”.

Para terminar, dijo: “Con mucho respeto, es un embajador más, no volvamos a las épocas en las que lo que decía o dejaba de decir el embajador de Estados Unidos nos importaba tanto como para terminar con la etapa cambiaria”. (La Nación)