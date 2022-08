Cinthia Fernández denunció a la exempleada de Wanda Nara: “Ojalá nunca más trabaje cuidando chicos”

Días atrás, Carmen Cisnero Reboledo, la exempleada de Wanda Nara, volvió a estar en el ojo de la tormenta. Es que, sumado al conflicto que mantiene con la empresaria, el último jueves salieron a la luz unos escandalosos audios en los que se la escucha efectuando polémicos dichos discriminatorios contra las hijas de Cinthia Fernández.

En el audio que reprodujo LAM (América), la mujer refiere a la época en que la panelista de Momento D llevaba a sus hijas al Bailando, y las compara con Francesca e Isabella, las hijas en común entre la mayor de las Nara y Mauro Icardi.

Apenas se conoció el material, la ex de Matías Defederico habló al respecto y aseguró que los dichos de Carmen son “repudiables y asquerosos” y siguió: “Ella es asquerosa, tiene muchísimo que aprender”.

En una nota en el programa de Ángel de Brito además aseguró: “Si le dieron ataques de pánico con la situación de Wanda, le aviso que le van a dar más porque tocaron lo que mas amo. No voy a parar hasta que esta mina sepa como comportarse, más cuando son menores”. “No me importa si el audio es privado, a alguien se lo mandó. Tanto la persona que lo filtró como ella son nefastas y tendrán que pagar las consecuencias en el INADI. Una persona que habla así de criaturas, no me interesa”, continuó enojada.

Lo cierto es que Cinthia cumplió con su promesa y, en las últimas horas, compartió en sus historias de Instagram la denuncia formal que le hizo por discriminación a Carmen. “La niñera diva y discriminadora ya ha sido denunciada y mañana INADI. Ojalá nunca más trabaje cuidando chicos esta desagradable persona”, agregó, y etiquetó a su abogado Roberto Castillo.

Cinthia Fernández compartió la denuncia que le hizo a la exempleada de Wanda Nara.

En tanto, Fernández también se había referido a las acusaciones que la mujer había hecho contra Wanda: “Como panelista diría que seguramente algún incumplimiento de sueldo hubo, no lo sé, pero te aseguro que Wanda la ayudó, seguro. Tal vez vio una beta, no sé, no es mi quilombo pero ahora sí este es mi quilombo y me meto. Lo otro es mi opinión, nunca me dio lástima y ahora menos”.

En la noche del viernes, Wanda había decidido recurrir a sus historias de Instagram para hacer un descargo y mostrar las pruebas que, según ella, desenmascararían a Carmen. “Para ir terminando con tanta pavada y darle tanta prensa a esta señora y a todo su entorno, que por lo visto les encanta tener ‘dos segundos’ de fama, acá les voy a poner los documentos de la señora que según sus ‘amigas’ nunca tuvo, los cuáles tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos. Aclarando también que le tramité documento italiano para estar legalmente en Europa. Ya los dejé hablar demasiado, ahora hablemos con la verdad...”, escribió.

Luego, y junto a una captura de pantalla en la que se la veía a la amiga de Carmen asegurando que la mujer nunca tuvo permiso italiano, Wanda publicó el documento que le había gestionado en Milán. Y luego reveló un chat entre la exempleada y ella, en el que le pedía que le envíe su pasaporte para poder comprarle el pasaje de vuelta a la Argentina y le decía que se sentía “traicionada” por el hecho de que hubiera filtrado sus mensajes a la prensa. (Teleshow)