Un bahiense declaró en el juicio por corrupción en Astilleros entre 2012 y 2014

En los tribunales de La Plata se sustancia un juicio por corrupción en Astilleros Río Santiago (ARS), durante 2012 y 2014. Funcionarios que operaban dentro del Ministerio de Producción, en aquel momento conducido por Cristian Breitenstein, están sospechados de haber realizado contrataciones falsas de empleados para quedarse con sus salarios.

El exfuncionario municipal y provincial Andrés Ombrosi declaró la semana pasada y reconoció que acercó 10 currículums de diferentes personas, pero afirmó desconocer cuál era el objetivo de contar con esos datos.

Ombrosi, el único de los apuntados que aceptó ir a juicio oral, complicó la situación del expresidente del ARS, el pringlense Héctor Scavuzzo, además de Rodolfo Elisetch (excoordinador de sueldos y jornales), el exgerente general Julio Borovik, el exsecretario de presidencia, Oscar Borcerio, y el empresario Roberto Fiocca, según consigna el portal 0221.com.ar. Las defensas de estas personas presentaron acuerdos para evitar el debate oral a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos y comenzar a reparar el daño generado con compensaciones económicas.

Se sospecha que los acusados habilitaron la falsa contratación de varias personas a las que les habrían robado sus datos personales para confeccionar los convenios laborales y así poder apoderarse de sus salarios, por más de 16 millones de pesos, entre los años 2012 y 2014. En 2012 el precio del dólar oficial era de $4,62 mientras que en 2014 (cuando se descubrió la maniobra) la divisa norteamericana cotizaba a $8,30.

Frente a las acusaciones de los fiscales Jorge Paolini y Victoria Huergo, Ombrosi sostuvo: “Nunca me imaginé que estaban haciendo esta barbaridad de nombrar gente, no trabajé en el Astillero, no tenía funciones en el Astillero, yo no tenía ninguna intención de cometer delitos.

El exjefe de Gabinete del Ministerio de Producción expuso durante más de dos horas y dijo que “todo lo que hizo Scavuzzo fue un disparate”. Luego uno de los jueces le preguntó si tras su detención intentó comunicarse con el exministro Breitenstein y respondió: “Lo llamé al ministro, le envié varios mensajes y nunca me atendió”.

Además de Ombrosi, otra declaración clave fue la del contador e instructor de la Policía Judicial bonaerense Fabio Morzilli. De acuerdo con el diario platense "El Día", brindó precisiones técnicas de cómo era el manejo de fondos en la empresa naviera con sede en Ensenada.

Ombrosi, que llegó a estar detenido en 2016, es el único de los involucrados que no reconoce su culpabilidad, ya que asegura que no hubo dolo al momento de acercar los currículums.

En 2013, el exintendente de Coronel Pringles, Héctor Scavuzzo, había negado las acusaciones, aunque ahora se sumó a quienes pidieron el juicio abreviado, sin posibilidad de ser detenido pero comprometiéndose a otorgar compensaciones económicas.

Esta semana continuará el proceso en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la capital provincial.