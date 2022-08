El hockey de Pacífico dio otro gran paso: “Es muy lindo ver que cada vez somos más grandes”

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Un nuevo y meritorio paso dio el hockey de Pacífico en su exponencial crecimiento en la disciplina en los últimos años.

El pasado domingo, el verde debutó en el Torneo Apertura de Caballeros, en lo que marcó el inicio para el club en las categorías competitivas en la rama masculina.

El estreno comenzó a gestarse hace un tiempo y terminó de germinar en los últimos meses.

“Desde el club nos propusieron este año comenzar con los varones y cuando me dijeron de ser la entrenadora me sorprendió, nunca me lo había puesto a pensar, pero lo primero que se me ocurrió fue: ¿Cómo que Pacífico no tiene Caballeros?”, contó la entrenadora Lucía Quidel.

El primer encuentro de los varones del verde fue en su cancha y ante Atlético Monte Hermoso, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Asociación Bahiense de Hockey.

“Significó algo histórico para el club, fue mucho público y estaban todos muy contentos”, agregó Lu, jugadora de Intermedia y quien se encuentra en el club hace casi 10 años.

—¿Cómo se armó el equipo?

—Cuando se abrió la categoría estábamos a la expectativa de qué pasaba, porque no sabíamos si se iba a sumar mucha gente o no. De a poco se fueron sumando hasta que en mayo teníamos 20 jugadores y decidimos presentar equipo, porque al principio era todo bastante incierto, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar.

—¿De dónde se fueron sumando?

—Mucha gente que vive cerca, que tenía ganas de empezar alguna actividad y se acercaron al deporte. Y también hay parejas o hermanos de las chicas que juegan en el club. Mucha gente ajena al hockey, que capaz nunca habían visto un partido o agarrado un palo de hockey.

—Eso está bueno para sumar gente nueva y también es un desafío, ¿no?

—Sí, te genera ese desafío de no saber por dónde empezar. Porque no es lo mismo que con las categorías chiquitas, la mayoría son mayores de 18. Por suerte la parte táctica es bastante parecida al fútbol, así que hacemos más hincapié en todo lo técnico con el palo y la bocha.

—¿Por dónde decidiste arrancar?

—Le fui encontrando la mano para comenzar a explicar lo más importante, lo táctico, las reglas y lo técnico del palo.

—De su parte también es un esfuerzo mayor…

—Sí, eso me sorprendió bastante. Ya por el hecho de querer empezar un deporte que nunca habían jugado, denota las ganas que tenían. Todos los que comenzaron fueron con muchas ganas de aprender, que eso está buenísimo y es lo que más sirve. Creo que eso es lo mejor de los chicos, que tienen ganas de aprender y conocer el deporte.

Comenzar a desandar el camino de la rama masculina se suma a la gran cantidad de hitos que consiguió Pacífico en los últimos años.

Entre ellos podemos enumerar el estreno de su cancha de césped sintético (octubre de 2018), conseguir un podio a nivel regional (fue tercero en el Regional de Clubes A 2018) y ser por primera vez finalista y subcampeón del torneo local (Clausura 2021), entre otros.

—Imagino que ver otro sueño hecho realidad es muy importante para club…

—Cuando me lo propusieron y abrimos la categoría, hasta que no lo vimos no nos dimos cuenta que no lo teníamos. Fue algo histórico y estamos todos muy contentos en el club. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Desde que comenzamos con el proyecto de la cancha de sintético y después lo logramos, eso fue el mayor logro como club. Después, de ahí fuimos creciendo cada vez más. Ahora tenemos un montón de jugadoras, jugadores y categorías. Es muy lindo ver como profe y jugadora del club que cada vez somos un poco más grandes.

—¿Cómo viviste el debut?

—Con ansiedad más que nervios, muchas sensaciones encontradas. Hasta el momento solo habíamos jugado partidos amistosos; los clubes que nos enfrentamos nos dieron una mano porque entendían que los chicos estaban aprendiendo a jugar. Al igual que los árbitros, todos nos ayudaron. Lo del domingo fue distinto, porque todos queríamos ganar. Estuvo bueno y nos sirvió mucho para ver dónde hay que hacer ajustes y por dónde empezar. Los chicos estaban todos con muchas ganas de competir, también era un desafío para ellos.

—¿Cuáles son los objetivos para lo que viene?

—Seguir haciendo equipo, que para mí es muy importante, ya que la mayoría no se conocía. Buscamos apostar mucho a lo grupal, a seguir transmitiendo los valores del club que es muy importante para mí y el amor a la camiseta. Seguiremos trabajando para intentar mejorar.

El plantel para la historia

-Jugadores: Bahamonde Braian; Chinchurreta Nicolas; Conti Nicolas; Damico Jaime; Díaz Juan Martin; Díaz Juan Cruz; Eberling Braian; Emparan Matías; Favata Ariel; Ferrer Molina Mauro; Fittipaldi Franco; Garnica Esteban; GermanoMatías; Gilardi Joaquín; Mariezcurrena Gaston; Pirol Facundo; Redel Matías; Roa Iván; Saenz Valiente Kevin y Sánchez Federico.

-Entrenadora: Lucía Quidel.