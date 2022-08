Al clásico barrial lo ganó, sobre la hora, un pampeano de Macachín

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Tiro Federal está con todas las pilas. Ganó otro clásico ante Villa Mitre -el segundo del año-, disimuló muy bien el cambio de director técnico -Hernán Rosell hizo su debut oficial- y pegó en el momento que más duele, cuando ya no había recuperación.

Con gol del pampeano de Macachín, Manuel Adaro, a los 45 minutos del segundo tiempo, el aurivioleta estiró su buena racha para afianzarse como líder del torneo Clausura con 7 unidades en tres partidos. Y, encima, adelantó su compromiso al inusual horario de un sábado a las 11. Pero si le trajo suerte..., ¿lo seguirá pidiendo?

Poco y nada

En la paridad casi absoluta esgrimida por ambos equipo, Tiro gozó de la puntería del último cartucho. En líneas generales hubo poco para resaltar, con dos equipos dispuestos a entregar lo mejor desde el aspecto físico, pero con pocas ideas en la elaboración de juego.

En la balanza, Tiro dispuso de un par de ocasiones más nítidas que transformaron en figura al arquero René Moyano, pero no hubo un claro dominador en los 90 minutos y si el partido se encaminaba al empate poco había para objetar.

Moyano le cortó un avance a Altafater en una salida rápida del local, luego desvió un balón con reflejos ante un gran cabezazo de Walter y, en el complemento, impidió, en una doble acción donde participaron Nahuel Sánchez y Adaro, lo que parecía un gol cantado. Primero tapó el remate de Sánchez y luego, tras el rebote, reaccionó muy rápido para estirarse por completo e interponer su cuerpo a la estocada del pampeano.

También el palo jugó a favor del "1" en un cabezazo de Rodrigo Manso.

El tricolor, en tanto, mostró su mejor versión en el primer tiempo y fue cuando el "Ruso" Nungeser tuvo todo el tiempo del mundo para acomodarse y definir. La pelota pegó en el parante de atrás del poste derecho de Bruno Arias.

El resto del tiempo se consumió en demasiadas infracciones y saques laterales, algo reiterativo en los 90 minutos.

Feliz cumple

"Alegría inmensa porque es mi primer gol en la Liga del Sur. Venía entrando desde el banco, pero siempre con la confianza intacta. El arquero (Arias) me tapó una pelota increíble y pensé que no iba a tener otra, pero se dio en el final y no lo dejé pasar", dijo Manuel Adaro, quien contó con la compañía de sus padres en la tribuna.

"El año pasado jugué en Independiente de Jacinto Arauz, pero ahora estoy trabajando en Bahía y Tiro me abrió las puertas. Se notó la rivalidad que hay en los clásicos y cómo se festeja el triunfo. Por suerte nos tocó a nosotros", amplió el delantero que ayer cumplió los 28 años (12/08/94).

"¿Si hubo tirón de orejas? Mis compañeros me cantaron el feliz cumpleaños. Ahora espero comer la torta de mi vieja (risas)", dijo sonriente.

Las polémicas

A los 34 minutos del complemento. Un córner en favor de Villa Mitre terminó con dos jugadores en el suelo. Se observó un empujón de Menna sobre Nanco, aunque también terminó en el piso el ingresado Tomás Ibarra. Oscar Perotti dejó seguir, pese al airado reclamo de los jugadores tricolores. Desde nuestra posición pareció infracción.

En lo que sí acertó el colegiado, a instancias del segundo asistente (Facundo García), fue el gol anulado a Manso por posición adelantada en una acción donde Medina ensayó una pirueta en el área y no hizo más que meter una asistencia para el "7".

El debut

Del Hernán Rosell en la silla eléctrica. El ex ayudante de campo de Fabián Tuya sigue potenciando lo que se venía haciendo en el Apertura, donde Tiro fue ganador. Con apenas 36 años, el "Negro" se concentró en el juego para dar indicaciones durante todo el partido. No tuvo altercados con el juez, no protestó los fallos arbitrales y acertó con las variantes realizadas, especialmente con el ingreso de la dupla Sánchez-Adaro.

La síntesis

TIRO FEDERAL (1)

B. Arias (c) 5

R. Onorio 6

Walter 6

F. Gutiérrez 5

Medina 5

Gil 5

Menna 6

Llanos 5

Manso 6

Altfater 5

Agustín Cabrera 7

DT: Hernán Rosell

VILLA MITRE (0)

R. Moyano 7

M. López 5

A. Paz 6

L. Der 5

Segovia 4

T. Pérez 5

Nanco (c) 5

Abbadie 6

L. Martínez 4

Nungeser 5

Pinedo 4

DT: L. Iribarren

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Adaro (TF), a los 45m.

Cambios. 73m. N. Sánchez (6) por Gil y Adaro (6) por Manso, y 86m. Montini por Altfater, en Tiro Federal; 66m. Erbín por Abbadie e Ibarra por L. Martínez, y 78m. P. López por Segovia, en Villa Mitre.

Árbitro. Oscar Perotti (7).

Cancha. Tiro Federal (buena).