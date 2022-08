El argumento del jugador de Agropecuario que lastimó a Zeballos en la victoria de Boca

La victoria 1-0 de Boca ante Agropecuario por los octavos de final de la Copa Argentina no fue festejada por dos motivos: el pobre funcionamiento y la lesión de Exequiel Zeballos, tras una descomunal patada de Milton Leyendeker (a los 7 minutos), quien luego se justificó y pidió disculpas.

"No fue mi intención, voy firme a la pelota y justo me la puntea. Se da que lo engancho a él, espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente. No quise pegarle. En la cancha pensé que estaba bien con la amarilla, por eso me voy. Después cuando me llama y veo la roja, me sorprendo porque no hay VAR ni nada. En el vestuario vi la jugada y es una patada fuerte", admitió.

"En ningún momento le quise pegar. Juego al límite, es mi primera expulsión en mi carrera. No le quiero pegar, quiero ir a la pelota y justo me la puntea. Quiero tirarla afuera y por eso lo engancho así, no quise marcar territorio ni nada por el estilo. Quiero pedirle mil disculpas, más que eso no puedo hacer", cerró el defensor central.