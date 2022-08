“Soy argentina, a mi no me hagas el cuento”, le contestaron a Simeone en España

Carla Pereyra, la esposa de Diego Simeone, dio una entrevista en el programa Mujeres al poder, donde habló sobre su pasado, su carrera en el modelaje y el día que conoció a su marido en un bar.

Al referirse al momento en que se conocieron con el argentino, contó: "Fue muy gracioso. Fue en un restaurante. Yo fui al baño y él me siguió... Yo era hincha del Atleti, por lo que sabía quién era. Entonces salgo y le digo: '¡qué buen trabajo haces!'. Y me dice: 'te estoy esperando a ti'. Entonces le dije: 'mirá, soy de Paraná, soy argentina, no me hagas el cuento'"

Esa pequeña frase fue lo que terminó por unirlos hasta el día de hoy, donde se convirtieron en una de las parejas de moda en el mundo del fútbol. De hecho, mucha gente los sigue y quiere saber sobre ellos.

Además, contó un poco sobre su pasado. Nació en un barrio obrero de Paraná y con tan sólo 17 años se fue a Milan a probar suerte con el modelaje. "Fue una etapa dura porque me rechazaron muchas veces, pero logré superar todas las etapas. Hoy soy una entrerriana en Madrid a la que le pasan cosas maravillosas".