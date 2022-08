Gabriel Tieri: "Ser papá fue lo mejor que me pasó en la vida"

Por Franco Pignol

De día puede estar atrás del mostrador de su negocio, cerca del Paseo de las Esculturas, atendiendo. También lo podés encontrar en su casa cuidando a India, su hijita. Claro que como todo papá superhéroe a la noche puede sacar a relucir otra faceta: la de rockero.

Gabriel Tieri es el cantante de Soldadores Sin Careta, banda que con once temporadas en sus espaldas es hoy una de las más populares de la ciudad.

"Ser papá fue lo mejor que me pasó en la vida, uno aprende muchísimo. Te cambia todas las cosas que tenés en la cabeza. India es todo para mi. Gracias a Dios tengo una mujer que me acompaña y que me permite seguir haciendo esto que, si bien lo hacemos de una manera muy profesional, sigue siendo un hobbie”, aclaró Tieri.

El próximo sábado Soldadores se presentará en la apertura de una nueva temporada del festival de música bahiense “Por una vez que nos juntamos”. Primero tocará Amplificadx y luego ellos. Todo comenzará 20.30, en Alvarado 818.

Vamos a hacer un show acústico de banda entera. La idea es meter percusión también, con bata y guitarras acústicas".

—¿Tu hija ya canta alguna canción de Soldadores?

—Canta un montón de canciones de Soldadores. Sobre todo “Canción de libertad” porque en el video actúa la prima, entonces siempre me pide que lo ponga. Los hits son los de “La granja de Zenón”, no hay con qué darle. O “El Sapo Pepe” (risas).

—Este sábado vuelven al “Por una vez que nos juntamos”.

—Esta va a ser la segunda vez que estamos en el P1VZ. La primera creo que fue en 2014 o por ahí (23 de mayo de 2015, en Colón 80) con La Masturbanda. Nos sirvió muchísimo porque nosotros hacía poco que habíamos arrancado y nos dio un empuje bárbaro. Para mi es un honor ser convocado porque nos gusta la movida y nos sirve para seguir sumando.

—¿Qué show preparan?

—Vamos a hacer un show acústico de banda entera. La idea es meter percusión también, con bata y guitarras acústicas. Quizás cambia el formato de las canciones que la gente conoce tradicionalmente pero la esencia no se pierde. Está muy lindo, lo tenemos ensayado hace rato y el lugar y la ocasión se re prestan.

—¿Qué análisis haces de la trayectoria de Soldadores?

—El año pasado cumplimos 10 años. Arrancamos en un garaje con mi amigo personal Ariel López. El primer disco lo grabamos con una consola de dos canales. Muy casero. De ahí en más no frenamos. Hubo altibajos pero la banda siempre siguió creciendo.

Completan la banda Pablo Coria, Rodrigo Prieto, Sebastián Gallo, Marcelo Sánchez y Leo Ludueña.