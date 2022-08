“Había perdido el gustito, esa linda sensación de convertir un gol”

“Uhhh... no sé qué recuerdo menos, si el tiempo que llevaba sin marcar un gol o cuánto pasó para que me vuelvan a hacer una nota”, bromeó Tomás Segovia en el acceso al vestuario local, tras el 3-1 de Sansinena sobre Camioneros, jugando bien, siendo simple, contundente y tremendamente autoritario en lo que respecta al manejo del balón, de los tiempos y del trámite.

El delantero chaqueño no convertía en el Federal A desde el 29 de septiembre de 2019, justamente la última vez que el de Cerri superó a Villa Mitre en enfrentamientos correspondientes a esta categoría (pasaron 6 más, con 3 empates y 3 éxitos del tricolor).

“Estaba camino a los tres años de sequía, me podía llegar a morir; me iba a agarrar la locura de los caballos”, señaló antes de que le refresque la memoria...

“Ahhh... sí, el año pasado, jugando para Huracán de Tres Arroyos, le marqué uno a Sporting (2-2 el 28 de noviembre de 2021, cruce de ida por la fase zonal del Regional Amateur), pero vos me dijiste que piense cuánto llevaba sin goles en el Federal A, y pasó muchooo... La verdad, había perdido el gustito, esa linda sensación de convertir”, resaltó “Tomi”.

“Tenía el arco cerrado; ojo, no me desesperaba, pero siempre pensaba en que alguna me tenía que quedar, y está vez pisé el área adversaria más que en otras ocasiones”, sostuvo el “8” albirrojo, quien también pegó un disparo en uno de los postes antes de que Sergio Suárez, en el rebote, meta la tercera conquista.

“Jugamos bien, es cierto, pero trabajamos mucho el partido, sabíamos que a la intensidad había que darle movilidad y mucha entrega, y así lo sacamos adelante. Camioneros vino con una postura de lucha, de querer cortarnos los circuitos, pero mantuvimos el orden, la concentración y nunca renunciamos a la posesión de la pelota”, resumió el volante por afuera.

--¿Ese es tu verdadero puesto?

--En un 4-4-2 sí, de carrilero me siento cómodo. Me gusta cuando hay espacios, tener la cancha de frente y aparecer por sorpresa cerca del arco rival.

--¿Cómo viven este presente de Sansinena, en Zona de clasificación y con la posibilidad de terminar entre los cuatro de arriba que tendrán ventaja de localía en playoffs?

--Estamos muy bien, motivados y con ganas de seguir subiendo en las posiciones. Por ahí Olimpo y Villa Mitre se cortaron un poco, pero quedan muchos puntos en juego y vamos a ir hasta donde podamos, pero la idea primordial es clasificar, estar en el grupo de los 8 de acá hasta el final.