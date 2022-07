El Nacional va por el título y UNS se juega una final contra Coronel Suárez

Este domingo llegará a su fin la fase clasificatoria del Regional Pampeano B y C, que cuentan con representantes de la Unión de Rugby del Sur.

Hoy lo más importante pasa por el tercer escalón, donde El Nacional buscará consagrarse campeón y en el que Universidad Nacional del Sur y Coronel Suárez RC decidirán quién se quedará con la tercera plaza al Reclasificatorio B-C. Que es la segunda etapa del regional, en la que los clubes que finalicen del 3º al 7º del TRP B más el 1º, 2º y 3º del TRP C jugarán a una rueda desde el 13 de agosto venidero, para determinar quiénes serán los cuatro clubes que jugarán el TRP B 2023 (los cuatro restantes van al C).

El Nacional, que fue el ganador del Clasificatorio a este TRP C y hoy lidera el torneo 2022, buscará coronarse en su visita a Bloque Norte.

Corresponde a la décima fecha y se jugará en la cancha del club Camarones de Pinamar, a las 14.30, donde al elenco bahiense le alcanzará con conseguir un punto bonus más allá del resultado.

Estos son los criterios de desempate que se aplicarán entre dos equipos, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 58 del torneo:

El Celeste formará con Federico Moreno, Agustín Sous, Bruno Reñones; Joaquín Falcón y Jeremías Ramos; Nicolás Sandoval, Juan Manuel Gómez, Juan Francisco Sierra; Santiago Balsamello y Segundo Leoz; Agustín Samuel, Elías Gerardi, Facundo Pistone, Gonzalo Rivero; Jerónimo Kalasnikoi. Entrenador, Mariano Marsili.

En nuestra ciudad se jugará otro partido importante en el que Universidad Nacional del Sur y Coronel Suárez se enfrentarán en el campus UNS por la obtención de la tercera plaza de la URS al Reclasificatorio. Recordemos que es la que corresponde a Onas de Benito Juárez, equipo del TRP B que desistió de jugar la segunda fase.

Los locales van con Emanuel Villar, Julián Parassole, Matías Matoso; Juan Ignacio Comezaña e Thiago Zaballa; Juan Graf, Guido Marconi, Pedro Ventimiglia; Bautista Fornetti y Joaquín Krotter; Gerardo Luna, Sebastián Sylvestre, Santiago Bagger, Nicolás Nouviale; Martín Maidana. Entrenador, Fabián Fornetti.

En el partido restante, ayer Estudiantes de Olavarría derrotó a Remo de Azul 41 a 9 con punto extra y alcanzó a El Nacional en la cima.

Posiciones: 1º) Estudiantes (O) y El Nacional, 33; 3º) UNS y Coronel Suárez, 22; 5º) Bloque Norte, 15 y 6º) Remo, 5.

"Uni" cierra en Balcarce

Este domingo también se presentará Universitario, que finalizará su participación en la fase clasificatoria del Regional Pampeano B.

Las Pirañas visitarán a Campo de Pato (Balcarce) desde las 14.30 y en compromiso correspondiente a la decimocuarta y última fecha.

Por su posición en la tabla el XV bahiense (no fueron suministrados los titulares) no tiene chances de acceder al Reclasificatorio A-B sino que tendrá que defender su plaza con participantes de su categoría más los que suben del TRP C.

En otros partidos, jugados ayer, Uncas 98-Onas 0 y Unión del Sur 38-Los 50 (Tandil) 29. Con estos resultados, Uncas accedió al Reclasificatorio A-B, mientras que el choque de hoy entre Pueyrredón (Mar del Plata) y Pico RC decidirá si se agrega el primero de los mencionados o Unión del Sur y también al campeón de la categoría.

Posiciones: 1º) Uncas, 57; 2º) Unión del Sur, 55; 3º) Pueyrredón, 53; 4º) Los 50 (T), 34; 5º) Pico RC, 30; 6º) Universitario (BB), 25; 7º) Campo de Pato, 6 y 8º) Onas, 5.