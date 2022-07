Tras levantar polémica, el presidente de River explicó por qué se pintará de gris el Monumental

River Plate presentó hoy ante los medios de comunicación los avances en las obras del Monumental Más, en medio de la polémica por uno de los colores elegidos para renovar la imagen del estadio, que no es del agrado del hincha.



"Somos conscientes y escuchamos al hincha, pero hay cuestiones técnicas. Los nuevos estadios van hacia colores oscuros por la durabilidad y el gris tiene que ver con la historia de River. El rojo se vuelve rosa en cinco años y el blanco no es recomendable al no tener techo", dijo el presidente de River, Jorge Brito, en rueda de prensa.



De esta manera, Brito explicó por qué consideraron al color gris como color predominante para la remodelación de butacas rebatibles y nuevos sectores del estadio, que se transformará en el primero de la Argentina con cuatro bandejas.



El "Gris Monumental" está incluido en el nuevo manual de la marca del club, en sus diferentes tonalidades, como color complementario al blanco, rojo y negro, que representan a River.



Este color se tomó como base, explicaron desde River, para el diseño total del Más Monumental y para continuar la tendencia de otros estadios: Tottenham Hotspurs de Londres, Santiago Bernabéu de Madrid, SoFI Stadium de California y Estadio Areia da Baixada de Curitiba, entre otros.



"El color gris de las nuevas butacas permitirá un ahorro importante a mediano y largo plazo ya que este color tiene una mayor vida útil sobre todo en estadios descubiertos que se ven afectados por los rayos UV", agregó Brito.



La remodelación del Monumental está en fase 1 con 200 trabajadores de lunes a sábado. La tribuna más avanzada es la Centenario baja inferior con un 90% del hormigonado finalizado. En esa misma tribuna, en la zona media, se colocó un cerco de obra para la construcción de nuevos palcos.



Allí se construirán 30 nuevos palcos y un restaurant 24/7 de 500 metros cuadrados (interior) con vista al barrio River y campo de juego, que incluirá una torre de ascensor ya finalizada.



La San Martín baja inferior cuenta con 1/3 del hormigonado finalizado, mientras se construye el túnel único de salida para los equipos. En tanto, a partir de septiembre se colocarán nuevas butacas.



El trabajo en la Sívori baja inferior cuenta con una etapa de fundaciones finalizadas, al igual que la Belgrano baja inferior, y actualmente se ejecuta el hormigón para los nuevos pórticos.



De esta manera, el Monumental Más tendrá una capacidad para 81 mil espectadores, con un 71% de plateas y 29% de populares.



"River no es ajeno a los vaivenes de la economía del país, pero no hay mayores problemas porque el aumento de los costos los vamos a cubrir con un colchón que ya teníamos para solventar esos gastos", señaló Brito.



En River son optimistas de finalizar esta primera etapa en febrero de 2023, o incluso un poco antes.



La obra, que se desarrolla mientras se disputan partidos de la Liga Profesional de Fútbol y toda la actividad del club, también incluye dos pantallas panorámicas para cada tribuna ubicada detrás de los arcos.