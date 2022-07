Caso García Belsunce: declaró Pachelo y negó tener relación con el crimen

Nicolás Pachelo, el principal acusado de asesinar a María Marta García Belsunce en su casa del country Carmel de Pilar, declaró hoy y negó tener relación con el crimen.

"Nunca tuve una discusión con María Marta. Nunca tuve un diálogo, no la conocía", dijo en su primera declaración en el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

Y agregó: "Todos los testimonios que han dicho de que ella me tenía terror son todos de familiares y amigos. Pasaba los cinco días por mi casa haciendo gimnasia. Si me tenía terror, como dicen, tenía mil lugares para pasar en Carmel, no por la puerta de mi casa".

Ayer ya se rumoreaba que el acusado por el crimen de María Marta iba a declarar, aunque uno de sus abogados, Roberto Ribas, había dicho que no lo iba a hacer.

Si bien Pachelo pidió declarar, no respondió preguntas de los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, y tampoco de los abogados Gustavo Hechem y Sebastián Maison, quienes representan a Carlos Carrascosa y María Laura García Belsunce.

En tanto, el acusado aprovechó la ocasión y se refirió a la muerte de su madre y de su padre, causas que fueron cerradas por la Justicia como suicidios, y se quejó de que se ventilaran detalles durante el debate.

"Por la muerte de mi padre, se llamó a la policía, vino a las dos horas que lo encontramos, vino el fiscal, vinieron los peritos, se tomaron todas las pruebas y la investigación se hizo como corresponde", relató.

Y continuó: "Estaba yo, la mujer de mi padre y mi padrino, el hermano de mi padre. Llamamos a la policía cuando mi papá se mató. No impedimos que se llame a la policía, ni pusimos en la partida de defunción que murió en la cumbrecita de Córdoba, no escondimos el arma. Lo mismo hicimos con mi madre. Acá se siente gente a decir barbaridades pero ninguno dice 'yo lo presencié, yo fui testigo'".

Durante su declaración, Pachelo también negó haber secuestrado al perro labrador "Tom" que era de María Marta y de Carlos Carrascosa, y por el que les hicieron un pedido de rescate y que nunca pudieron recuperar. (NA)