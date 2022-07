¿Qué hará Agustín Rossi? Desde el Consejo aseguran: "Le hicimos una propuesta gigante"

Son horas decisivas en el mundo Boca en relación a la continuidad del arquero Agustín Rossi, uno de los emblemas del equipo que dirige Hugo Ibarra, quien en las últimas horas puso en duda su permanencia en el Xeneize.

El tema en cuestión es la renovación del contrato y una mejora salarial exigida por el golero de 25 años, pieza clave en los últimos compromisos del club en las distintas competencias, sobre todo a la hora de definir partidos por penales.

En tal sentido, El Consejo de Fútbol se reunió ayer con el jugador y su representante, Miguel González, para ofrecerle una renovación de contrato, el cual finaliza en junio de 2023, con un importante aumento salarial, tal como lo requirió.

"Le quiero comunicar al hincha que tuvimos una reunión tranquila. Le hicimos una propuesta gigante y esperamos que en los próximos días haya buenas novedades", declaró Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca.

Previo a la reunión mencionada, la diferencia entre lo que le ofreció la dirigencia de Boca en primera instancia a Rossi y lo que pretendía el arquero era muy grande, pero, aparentemente, la oferta de ayer se aproximó bastante a lo pretendido.

No obstante ello, el arquero todavía no dio respuestas y no definió su futuro. Mientras tanto, contemplando su eventual salida, en el mundo Xeneize ya se comenzó a hablar de un posible reemplazante y la llegada de un arquero de nivel selección.