Claudio Graf también dejaría Independiente, tras la salida del Rolfi Montenegro

La crisis institucional por la que atraviesa Independiente tuvo otro desencadenante esta mañana.

Mientras oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo con la fecha de las elecciones, situación que quedaría resuelta mañana en la junta electoral, tampoco se toman un minuto para elegir el técnico. A tal punto, que derivó en la renuncia de Daniel Montenegro, el mánager.

Tras esta decisión, se conoció que el bahiense Claudio Graf le seguiría los pasos, dejando de esta manera su cargo de entrenador interino.

Graf dirigió tres partidos, sumando un punto. En caso de confirmarse su salida, en el partido del lunes ante Colón por la fecha 11 de la Liga Profesional, el plantel sería dirigido por Santiago Rodríguez (Coordinador de Inferiores) o Juan José Serrizuela (DT de la Cuarta División).

Rolfi, por su parte, había asumido en octubre de 2021 y la sucesión de hechos que le impedían tener poder de decisión, lo llevaron a dar un paso al costado.

Justamente ayer, el extécnico del rojo, Julio César Falcioni había cargado sobre el mánager.

“Fue una decisión y yo la acepté de la mejor manera. No fue injusto. Había un mánager. Me pareció correcta la decisión, no las formas. Él quería armar su grupo de trabajo”, señaló acaso, el técnico que podría volver a dirigir al rojo en lugar de Eduardo Domínguez.