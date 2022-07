Liga del Sur: triunfos de Libertad y La Armonía. Empate en el clásico del centro

Libertad y La Armonía --finalistas del Apertura-- no detienen su marcha y volvieron a ganar en el marco de la 2ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

En el Promocional, con el arbitraje de Raúl Kerman, los de Villa Rosas superaron en casa a Sansinena --venía de ganar en el debut-- por 2 a 0.

Mariano Orsi (a los 14 del segundo tiempo) y Lautaro Suárez --a falta de 6 minutos-- anotaron los tantos del elenco de Julio Román, que había debutando venciendo a Rosario 2 a 0.

Por su parte, La Armonía (ganador del Apertura) se impuso en su escenario a Rosario Puerto Belgrano con un tanto de penal del atacante Julio Acosta a los 11 minutos del segundo tiempo.

El árbitro Emanuel Peralta expulsó en el primer tiempo a Juan Martín González en el local.

Mañana, en tanto, Pacífico --con Nicolás Rubio como DT interino tras el alejamiento de Gustavo Olea-- recibirá a San Francisco, que debutará en la competencia.

Dirigirá Felipe Zonco.

En esta ocasión tendrá fecha libre Pacífico de Cabildo.

Posiciones

1) Libertad y La Armonía, 6; 3) Sansinena, 3; 4) San Francisco, Rosario, Pacífico BB y Pacífico de Cabildo, 0.

Entretenido empate

Liniers y Olimpo protagonizaron un electrizante 2 a 2 en el clásico del centro, por la 2ª jornada de la máxima división del fútbol liguista.

El aurinegro lo ganaba dos veces, pero el albinegro tuvo poder de reacción.

Gianfranco Rossi puso en ventaja al elenco de Gastón Sancho a los 39 minutos de la primera etapa.

Ya en el recta final, Tomás Onorio igualó para el chivo de penal, a los 16 minutos; Matías Malmoria volvió a poner al frente al aurinegro a los 38 y Enrique Narvay decretó el 2 a 2 definitivo a los 44 minutos.

Dirigió Juan Aispuro, quien expulsó a Lucas Esperón en el chivo en la primera etapa.

Mañana, a las 15, se enfrentarán: Puerto Comercial vs Tiro Federal (Juan Vega), Villa Mitre vs Huracán (Daniel Fons) y Sporting vs Bella Vista (Daniel Mendez).

La tabla

1) Olimpo, 4 puntos; 2) Bella Vista y Comercial, 3; 4) Liniers, 2; 5) Tiro Federal, 1; 6) Sporting, Huracán y Villa Mitre, sin unidades.

-La acumulada: 1) Tiro Federal, 28 puntos; 2) Bella Vista y Sporting, 23; 4) Olimpo, 22; 5) Huracán, 21; 6) Puerto Comercial, 18; 7) Villa Mitre y Liniers, 17.