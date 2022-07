El gremio de la Aduana exige volver a su tradicional esquina y rechaza el desembarco del Concejo

Gustavo Kugler, delegado gremial en la Aduana, dijo esta mañana que "la historia y la funcionalidad nos avala" para que el edificio de Estomba y Colón siga perteneciendo al organismo y no se transforme en sede del Concejo Deliberante.

"Desde 1928 estamos en ese edificio, vamos a cumplir los cien años. Así que la historia nos avala, la funcionalidad también porque incluso hoy algunos elementos todavía están en el edificio. Y sobre todo, el correo también es importante porque desde hace cuatro años está recibiendo la encomienda internacional, con el peligro que implica eso", detalló.

Tal como señaló La Nueva. a principios de julio, el Departamento Ejecutivo municipal inició los trámites buscando obtener la transferencia del inmueble que hasta hace cuatro años ocupara la Aduana Nacional y que hoy se encuentra desocupado y sin destino.

El lugar se encuentra, además, cercado por un vallado conformado por andamios y una tela tipo media sombra cubriendo su fachada de manera completa, una instalación de carácter preventivo ya que al momento de su cierre se habían generado algunos desprendimientos de su fachada, particularmente por el estado defectuoso de los balcones.

En principio, la principal idea es destinar el edificio para el funcionamiento del Concejo, atento a que el inmueble que ese cuerpo legislativo ocupa desde 2009 en la esquina de Sarmiento y Estomba no resulta lo suficientemente adecuado para sus necesidades operativas y el convenio para permanecer allí está vencido.

"El edificio está habitable y no está en obra, no se está haciendo nada. Lo limpiamos los empleados de la Aduana, pero no lo utilizamos porque no nos dejan ir hasta ahí. No sé quién firmó, si es que alguien firmó el traspaso, pero el gremio está totalmente en contra", señaló Kugler.

En diálogo con Panorama, por LU2, el delegado gremial mencionó que "es lamentable lo que ha pasado con los edificios históricos de la ciudad porque después de habérselos sacado a los que realmente eran empleados han sufrido un deterioro muy grande".

"No tenemos nada que ver con el Concejo Deliberante y n hemos hablado con sus autoridades. Lo mejor sería que los aduaneros volvamos a nuestra casa que es ese edificio de Colón y Estomba", subrayó.

Además, explicó que existe un sentido de pertenencia con el lugar ya que "antiguamente estaba la casa del administrador y del subadministrador".

La Agencia de Administración de Bienes del Estado es quien tiene ahora la propiedad del edificio de la Aduana.

De acuerdo a su página oficial, el organismo tiene facultad para otorgar un uso precario y gratuito de un inmueble del Estado Nacional, siempre que tengan por objeto una finalidad de bien común o requieran el permiso para una actividad que satisfaga el interés público y no tenga fin de lucro.

"Las trabas las pone el Municipio —continuó—. Nosotros vamos a tratar de volver a ese lugar. La Municipalidad no actuó como debería actuar para recuperar muchos edificios históricos; no veo por qué va a ser diferente en este caso".

"Nosotros vamos a trabajar siempre a través del diálogo, hay apoyo de las nuevas autoridades de la Aduana. Vamos a tratar de que sea todo en paz", completó Kugler.