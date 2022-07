La economista Andrea Castellano dijo este mediodía que "este gobierno tiene una gravísima crisis política y al no haber un acuerdo interno es difícil para el presidente marcar un rumbo".

La exdecana del departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur y actual titular de la Asociación Argentina de Economía Política agregó que "los problemas económicos son estructurales, pero el principal problema es la crisis política y la falta de confianza que se necesita para que un plan funcione. El gobierno debe mostrar un rumbo, asegurar que no se va a desviar y que los costos a soportar van a ser creíbles. Hoy la gente no cree en nadie, no solo en este gobierno".

En diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12, por CNN Radio Bahía Blanca, Castellano señaló que "es cierto que una política económica sin credibilidad no va a dar efecto", a la vez que advirtió que se debería "controlar el gasto público" y, en lo inmediato, "aumentar la oferta en la producción de bienes y promover el ingreso de dólares".

"Y no me quiero olvidar de decir que hay que reducir rápidamente los subsidios —continuó—. Una economía como la argentina no tiene capacidad fiscal para sostener el volumen de subsidios actual. El costo que están teniendo los asalariados y la gente de más bajos ingresos vía el incremento de precios es muchísimo más alto que el que podría afrontar la población por una suba de tarifas".

Acerca de lo antipático de tomar decisiones en el sentido de la reducción del gasto y de la quita de subsidios, mencionó que "ninguna medida va a sonar agradable al oído, pero la situación es difícil".

"La gente tiene que tener en claro que esto va a ser un proceso muy lento; no se sale de esta crisis con diez medidas mágicas", agregó.

Acerca de las últimos anuncios del gobierno, Castellano expresó: "Por el momento se conocen medidas aisladas, pero es como sacar agua del bote que se hunde con un vasito. El problema más grave es la inflación y un rumbo claro debería apuntar a reducirla. Para eso hace falta decisión política y confianza".

En otro tramo de la entrevista, la economista sostuvo que "Argentina ha salido de crisis peores que esta y es un país que tiene grandes recursos naturales y humanos".

"El mensaje de esperanza debe ser transmitido por quienes tenemos alguna responsabilidad. Los problemas tienen solución, no tengo dudas de que vamos a salir", completó.