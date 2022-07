Video: charlamos con Tiago PZK antes de su show en Bahía Blanca

Por Franco Pignol

Cuando los científicos de la NASA nos adelantan que el telescopio James Webb tomó imágenes del espacio profundo, a millones de millones de años luz, se nos complica bastante entender la magnitud de la distancia. Algo similar ocurre cuando un artista la rompe en las redes sociales y sus seguidores pasan a ser millones.

Tiago PZK es hoy uno de los cantantes del momento. Los últimos dos estrenos que metió en redes explotaron de reproducciones: “Nos comemos”, junto a Ozuna, obtuvo 30.363.000 reproducciones en un mes de YouTube, mientras que “Traductor”, junto a Myke Towers, acumula 5.800.000 en apenas 4 días.

El próximo miércoles 10 de agosto se presentará en nuestra ciudad. El espectáculo dicen que es tremendo y se hará en el club Estudiante (Santa Fe 51).

Ahora, mientras estamos grabando la entrevista, el tema número 1 del mundo es de un argentino (Bizarrap) con un español. Eso es tremendo, me pone muy orgulloso".

En la previa, metimos una videoentrevista con Tiago.

“No me vuelvo muy loco con el tema del celular. Trato de dejarlo cada vez más porque hay que vivir la vida. Más cuando te explota tanto el fono. Te levantas y tenéis 350 millones de mensajes… Uso las redes sociales por trabajo, para dar información de mi carrera o para charlar con mi familia. Pero no vivo adentro de eso”, aclaró Tiago PZK.

—Hacés un posteo y tiene 4.300 comentarios reales. Imagino que no lees ni el 10%…

—Más vale, estaría toda la semana leyendo (risas). Es imposible. Pero sí leo mensajes que me mandan. Gracias a Dios no recibo mucho odio. Siempre son cosas positivas y eso me la re sube.

—¿Conocés Bahía Blanca?

—No, pero tengo amigos de allá. Porque viví en la costa, en Necochea y en Mar del Plata. Tengo amigos que no tienen nada que ver con la música y algunos raperos.

—¿Qué vínculo te une a María Becerra?

—Bueno, con “La Mari” siempre tuvimos un buen vínculo porque yo vivía en una casa con Rush (Rusher King) en el momento en el que ellos estaban y ella venía todos los días a casa. Para mí es un ejemplo, siempre me gustó su música. Un día me habló para participar en su disco “Cázame”, grabamos dos días enteros y es un ejemplo. María Becerra es una de las artistas que más labura por su carrera y es de las que no frenan nunca. Es clave, disciplina y trabajo. Es mi amiga, es mi hermanita y la quiero mucho.

—¿Qué análisis haces del fenómeno Bizarrap?

—Con Biza no tenía mucho vínculo antes de las BZRP Sessions. Nos juntábamos, venía a casa e íbamos a comer con los pibes, pero nunca me había sentado a tener una charla. A partir de las Sessions empezamos a trabajar juntos y a agarrar mucha confianza y hoy en día somos amigos. Estoy contento porque trabajar con él fue una experiencia hermosa, con mucha presión porque para cualquier hacer una BZRP Session es una presión. Me pone muy contento porque al pibe le está yendo cada vez mejor. Para mi es un logro de Argentina completa. Hoy, ahora, mientras estamos grabando la entrevista, el tema número 1 del mundo es de un argentino con un español. Eso es tremendo, me pone muy orgulloso.

Más de 40 fechas en el “Portales Tour”

La gira “Portales”, que también le da nombre a su primer disco comenzará con doble fecha agotadísima en el Movistar Arena, el 30 y 31 de julio, próximos.

Además de Bahía y Buenos Aires la gira incluirá más de 40 fechas, entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, México, Estados Unidos y España.

Tiago PZK es el artista revelación de Argentina, con una proyección internacional incalculable. Con tan solo 20 años, su carrera no para de crecer en Argentina y también a nivel global.

Un poco de su historia

Fresco, transparente y decidido Tiago comenzó compitiendo en batallas de freestyle como God Level, Nike Battle Force, Supremacía, GoldBattle, El Quinto Escalón y Red Bull 'Batalla de los Gallos'. Es reconocido por su versatilidad a la hora de componer, crear música y sus canciones, sus sonidos van desde el trap, pop alternativo hasta el R&B.

En 2017 editó sus primeras canciones y luego de varios lanzamientos con amplia aceptación del público, el creador de 'Sola', single que cuenta su historia de vida, la cual generó un enorme impacto en el público y cuenta con millones de reproducciones, comenzó a sacar hit tras hit, colaboraciones internacionales como Ozuna y también con artistas Argentinos como Duki, Maria Becerra, Rusher King y FMK, entre otros.