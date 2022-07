Los audios donde Pachelo insulta a María Marta y asegura que en su casa guarda un fusil

Los siguientes son los audios que fueron difundidos hoy en el tercer juicio que se sigue por el crimen de María Marta García Belsunce, donde el acusado Nicolás Pachelo menciona de una manera denigrante a la socióloga asesinada y asegura que en su casa del country Carmel guarda un fusil.

Las escuchas telefónicas pertenecen al celular de Pachelo y fueron ordenadas por la Justicia tras el crimen de María Marta.

Audio 1: Pachelo habla con un conocido llamado Cristian

Cristian: Hola, ¿Nicolás?

Pachelo: ¿Sí?

C: Cristian de Del Viso.

NP: Ahhh, ¿cómo andás?

C: Bien, bien. Che Nico, ¿no te acordás la marca del fusil?

NP: Ahora no estoy en Buenos Aires. No sé si es croata o yugoslavo, de la guerra de Bosnia...O de por ahí, de los quilombos de ahí.

C: ¿Y la forma?

NP: Es todo negro, con culata de plástico negra. Es tres tiros calibre 338. Es una bestia. Tirás a un árbol y lo partís. La mira no es buena. Es chica. Yo la usé el año pasado para ir a cazar jabalíes. Yo mañana te la muestro y la vemos juntos. La tengo allá en el country de Pilar.

C: Ah bueno, mañana la vamos a ver entonces.

NP: Dale, llamame mañana.

Audio 2: Pachelo habla con un periodista

Pachelo: Willy, ¿qué hacés querido? ¿Todo bien?

Willy: Todo bien, vos cómo andás?

NP: Y acá boludo. Acá estamos. Cuando uno es pendejo y se manda cagadas. Después estas cosas... mi vieja me lo dijo siempre, en la vida pesan. Y acá estamos boludo. Me meto en este quilombo con esta vieja conchuda. Ni la conocía ni estaba en el club ni nada. Parece que los fiscales empezaron a investigar a todos los socios del club y el único que tiene un quilombo y un tema abierto por unos cheques que me afanaron soy yo. Aparte salieron dos o tres versiones de que yo con la mina estaba peleado a muerte y no se qué. Es todo mentira.