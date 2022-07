¿Cuándo son los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022?

La Copa Libertadores 2022 ha entrado en la etapa de eliminación directa este 2022, instancia que comienza a ser mucho más atractiva para los amantes del deporte rey. Una lucha en donde nadie quiere quedar fuera del camino y ser el nuevo monarca del evento continental de clubes más importante de América. Según las cuotas de las principales casas de apuestas los candidatos para ganar la Libertadores son justamente los dos recientes finalistas: Flamengo y Palmeiras, el campeón 2019 y vigente bicampeón respectivamente. Los cuartos de final se decidirán en agosto y aunque todo parece que la Copa se quedará en Brasil, aún no hay nada claro. En Sportytradersaben lo que está en juego y por esto, en su portal, ofrecen todos los pronósticos de la Libertadores de forma gratuita. Echemos un vistazo a las llaves ya conformadas para los cuartos de final.

¿Qué es la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores de América, conocida como la Copa Libertadores, es un torneo de categoría internacional realizado anualmente por la Confederación de Federación de Fútbol Nacionales de América del Sur, conocida como CONMEBOL. Creado en 1960, su nombre original era Copa de Campeones de América, sin embargo, en 1965, cambió de nombre a Copa Libertadores de América para rendir honor a los líderes que defendieron la independencia de América del Sur.

Actualmente, es un torneo muy prestigioso en Sudamérica, pues, compiten los equipos másimportantes de todo el continente. Al menos participan cuatro combinados nacionales de cada país, tales como Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, etc. Al inicio, solamente podían participar aquellos que ganaban las ligas nacionales en todas las competiciones de América del Sur, aunque, con el crecimiento de la popularidad fue ampliado en 1966. Ahora, la cantidad de clubes que pueden competir incluye a los subcampeones de cada liga nacional.

A pesar de ello, los cambios en el formato del torneo internacional continuó cambiando, y ahora hay más cupos disponibles para cada país, anexando al vigente campeón de Copa Libertadores y Sudamericana. Ambos campeones de cada torneo, ganan un boleto directo a la siguiente edición del evento en el año posterior a su triunfo. Ahora bien, Argentina tiene 6 cupos, Brasil 7 cupos, Colombia 4 cupos, Ecuador, 4 cupos, Paraguay 4 cupos, Bolivia 4 cupos, Perú 4 clubes, Uruguay 4 cupos y Venezuela 4 cupos.

Además, el ganador de este evento también adquiere un pase directo para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Recopa Sudamericana del año próximo contra el campeón de la Copa Sudamericana de ese año.

Movimientos regulares en cara a los pronósticos de la Copa Libertadores de América

Lo más rápido y simple de realizar son las apuestas de este torneo para decidir el ganador de cada una de las llaves que están por enfrentarse, la participación de las casas de apuestas es interesante. Puesto que, las cuotas son cada vez más para invertir dinero, desde el equipo que más goles anotará, hasta el partido con el jugador que realice la primera anotación.

Aunque es posible indagar sobre cómo jugar en las casas de apuestas, la mejor manera es empezar por seleccionar el operador de casino de preferencia. O aquel, que tenga los mejores premios para los usuarios que decidan hacer sus pronósticos y acierten.

Previa a los cuartos de final de la Copa Libertadores

A continuación, se muestra un análisis de cada uno de los equipos que se enfrentará en cada llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores:

● Atlético Mineiro vs Palmeiras: los bicampeones de la Libertadores han tenido un torneo bastante tranquilo quedando de líderes de grupo con 18 unidades (cada uno de los partidos ganados) y golearon a Cerro Porteño con un contundente 8 a 0 en octavos. En cambio, el Galo no ha pasado por un torneo tan sencillo en la fase de grupos (líderes con la misma cantidad de puntos que Tolima) y pasó únicamente por diferencia de una diana en el encuentro contra Emelec en la fase previa.

● Corinthians vs Flamengo: Mientras Flamengo es su máximo favorito para levantar la copa, goleó en octavos de final 7 a 1 a su contendiente Tolima colombiano. Corinthians ha tenido una dura eliminatoria contra Boca, los cuales vencieron en instancia de penales a último momento. Sinembargo, es un decisión complicada para hacer un pronóstico para saber quién se quedará con el triunfo, ya que los paulistas están segundos en la liga brasileña, mientras que el rubro-negro está de noveno.

● Paranaense vs Estudiantes: Este es un duelo único que trae toda la pasión de la clásica rivalidad entre argentinos y brasileños, en donde solamente los ocho mejores del torneo hacen acto de presencia. El Atlético Paranaense no es favorito entre los participantes de Brasil y Estudiantes apunta a ser el más fuerte de Argentina. Por lo tanto, es de esperar un encuentro lleno de intrigas por saber quién tendrá el mejor rendimiento en la primera presentación de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

● Vélez vs Talleres: si los argentinos sienten que sus equipos no han tenido la participación esperada, Vélez y Talleres tienen que luchar por pasar a la siguiente ronda entre sí. Todo esto luego de tener que eliminar a otros dos equipos de Argentina en los octavos de final (Colón y RiverPlate). Actualmente, en la liga han tenido una presentación terrible, por lo que la copa América puede ser una alternativa de escape en caso de no recuperar los puntos perdidos en su país.

Los partidos de cuartos de final esperan ser realizados luego de casi un mes de definir los octavos de final, los cuales serán en la semana 3 de Agosto (ida) y el 10 de agosto (vuelta). Es importante destacar que para este certamen la regla del gol de visitante ha sido eliminada. Por lo que en el caso de existir un marcado igual en el total de encuentros, el ganador deberá ser definido por medio de la vía de penales.

Preguntas frecuentes para apostar en el torneo de la Copa Libertadores

A continuación, se muestra una lista de preguntas más comunes realizadas por los fanáticos del torneo más popular de América:

¿Es posible apostar desde cualquier lugar del país?

Si, mientras las casas de apuestas sigan abiertas para los diferentes países del continente, es posible hacerlo sin problemas.

¿Hay alguna conexión entre los partidos de la Copa Libertadores y la liga?

No, ambos torneos funcionan de manera independiente, es decir, es posible apostar entre semana en la copa y después en la liga los fines de semana, no hay ningún problema en ello.

¿Es suficiente estar registrado en una casa de apuestas para poder jugar?

La realidad es que ya no es necesario (no es regla para los operadores) seguir a una en específico, Aunque es cierto que para tener los beneficios que ofrecen, es mejor demostrar la fidelidad por una alternativa.