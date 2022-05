Juan Silva, Diego Carriqueo, Arturo Díaz y Tania Benítez, los pesos pesados de la segunda fecha

Con 29 participantes en distintas modalidades, se desarrolló la segunda fecha del calendario oficial de pesas que organiza la Asociación Bahiense.

En la modalidad potencia raw 1 (equipado), donde participaron 10 pesistas, el atleta destacado fue Juan Silva, de Carmen de Patagones, quien levantó 545 kilogramos.

En fuerza en banco participaron 12 deportistas y allí sobresalió la figura de Diego Carriqueo (Banco Raw), de la ciudad de Viedma, con un total de 157,500 kilogramos.

En despegue raw, donde compitieron 7 atletas, el maragato Juan Silva, de OAM Gym, estableció una marca de 230 kilogramos.

Cabe destacar la mención especial, por debutar en la ABP, de los deportistas tresarroyenses -atletas de Live Nove- que se incorporaron para participar junto con los bahienses y demás competidores de la región.

Uno de ellos es Arturo Díaz (foto), quien resaltó el nivel competitivo que hay en Bahía Blanca, además de la camaradería deportiva y la presencia de numerosos pesistas.

"No importa la distancia. Venir a competir a Bahía es un placer, ya que me recibieron de maravillas y me ayudaron en todo para que me sintiera cómodo", dijo Díaz.

Precisamente, Díaz sobresalió en Open +120 potencia raw, con un despegue de 265 kilogramos, siendo la marca más alta del torneo.

Asimismo, Tomás Arias totalizó un muy buen registro, con 397,500 kilogramos, en la categoría hasta 83 kilogramos.

Entre las damas, Tania Benítez (foto), de OAM Gym (Carmen de Patagones), resultó la más destacada al 330 kilogramos en categoría +84 (potencia Raw).

Asimsimo, en despegue raw, Sandra Peña (foto) levantó un total de 100 kilogramos en su tercer intento: 85 en el primero y 90 en el segundo.