Club Villa Muñiz: la inseguridad golpea a un espacio de contención y recreación

Alrededor de cien niños y niñas concurren a diario a las instalaciones que el Club Social y Deportivo Villa Muñiz tiene en cercanías del acceso a la ciudad a través de la ruta 3 norte.

Con el esfuerzo de madres y padres ofrecen mucho más que la posibilidad de jugar al fútbol, sino también un espacio de contención y acompañamiento.

Pero algunos no respetan la labor solidaria que desarrollan y la presencia que marcan en el sector.

En el último tiempo han sufrido algunos hechos de inseguridad en el predio ubicado sobre la primera cuadra de Araucanos.

Como a otras entidades deportivas de la ciudad -en particular las barriales-, la delincuencia les presenta un obstáculo difícil de superar.

“Es complicado trabajar así, porque hacemos un paso para adelante y tres para atrás”, reflexiona María del Carmen Corvalán, una de las fundadoras de la entidad.

Pese a que los inicios del club se remontan a 1994, la actividad con categorías menores comenzó en julio de 2005, compitiendo en la Liga Municipal.

Cada día, niños y niñas de entre 4 y 15 años de edad entrenan y reciben una merienda luego de la práctica deportiva.

Al lugar también asisten pequeños de otros barrios, como Thompson, 12 de Octubre y Villa Esperanza.

“Les brindamos un lugar lindo y por eso vienen. Hay hombres que han jugado acá y traen luego a sus hijos”, aseguró.



Hurto y daño

Desde la sustracción de herramientas hasta la rotura de una puerta, son cuestiones que complican la tarea diaria.

“Hace algunos días una mamá se olvidó de guardar una carretilla, porque estaba trabajando, dándole la merienda a los chicos. Quedó ahí, alguien la vio y se la llevó. Nosotros la utilizamos mucho para mantener las canchas y es difícil de reponer. Ahora nos donaron una, pero la tenemos que reparar para poder usarla”, agregó la mujer.

Graciela Blanco comentó también que desconocidos intentaron acceder en las últimas jornadas a una pequeña construcción que lograron edificar y en la que guardan distintos elementos.

“Primero vinieron y levantaron una chapa, pero se encontraron con que debajo había cemento, entonces no pudieron entrar. Ahora volvieron y quisieron romper la puerta, aunque tampoco lograron acceder”.

“No es un pie de un chico, rompieron la puerta de una habitación donde tenemos cosas que necesitamos y para nosotros son muy importantes. Para nosotros un rastrillo o una pala son vitales. Conseguimos todo donado, y lo que nos dan lo reparamos para intentar usarlo”, siguió diciendo Corvalán.



No son los primeros

Posteriormente describió que han sufrido episodios de este tipo tiempo atrás.

“Hemos tenido varios robos. Ahora hay un poco más de luz, pero antes, cuando se produjeron los otros hechos, esto era todo oscuridad. En uno de los robos lo perseguí al ladrón hacia el lado de la ruta, porque me generó impotencia que se llevara, por ejemplo, un par de zapatillas que era para uno de los chicos que le hacía falta”.

“Cada destrozo que nos hacen para nosotros es mucho, porque nos cuesta y es todo plata de nuestro bolsillo”, mencionó Gimena Gómez.

Describió también que el club tiene una función deportiva y social.

“Los profesores son todos papás y lo hacemos todo con esfuerzo. Cada uno hace lo suyo y luego viene acá a atenderlos, enseñarles otras cosas como el respeto y compartir con los compañeros”.

Griselda Melo añadió que “todos los clubes tienen una realidad particular. Uno siempre quiere mejorar y avanzar, trabaja con entusiasmo y pasan cosas como estas”.

Por su parte, Corvalán subrayó que “acá no hay cosas de gran valor, pero para quienes estamos acá son de mucha utilidad. La persona que vino a romper no sé si es del club, porque no lo vimos, pero si es así me pondría muy triste”.

En contrapartida, valoró la actitud de personas comprometidas y que siempre están dispuestas a brindar una ayuda.

“Tratamos de publicar las cosas que pasan para que se sepan. Una mamá que venía al club se enteró y nos entregó una puerta con reja para proteger el lugar y poder solucionar el inconveniente que surgió”, finalizó.



Necesidad de cámaras en la zona



Gestiones. Las mujeres mencionaron que tiempo atrás mantuvieron reuniones con autoridades y solicitaron la posibilidad de la instalación de cámaras en las zonas cercanas, como un modo de reforzar la seguridad y evitar este tipo de hechos.



Requerimiento. “Hemos pedido tener alguna cámara que enfoque el sector. Hay una en la rotonda (de la ruta 3), pero no se llegar a ver hasta acá. También sería importante por el tránsito y lo complicada que es la avenida Juan Manuel De Rosa”, explicó María del Carmen Corvalán.