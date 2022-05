Carlos Alcaraz lo hizo de nuevo, esta vez ante el Nº1 del mundo, y está en la final de Madrid

Otro gran batacazo dio hoy el joven sensación del tenis Carlos Alcaraz en el estadio principal Manolo Santana de Madrid, donde mañana afrontará nada menos que la final del Masters 1000 con disputa sobre polvo de ladrillo.

Tras lo hecho en la víspera ante su ídolo Rafael Nadal, el tenista español, Nº9 del mundo, se despachó con otra memorable victoria, esta vez ante el mejor jugador del planeta, el serbio Novak Djokovic, que le permitirá jugar su primera final en un torneo semejante.

Fue un juego intenso y súmamente disputado, donde finalmente terminó imponiéndose la juventud, fiereza y calidad del pupilo de Juan Carlos Ferrero, ex Nº1 del ranking ATP, sobre Nole, a quien venció con parciales de 6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5), en más de tres horas y media de partido.

Logro de pocos vencer a Nadal y Djokovic en una misma semana y torneo, algo que apenas concretaron 11 jugadores; entre ellos, el argentino David Nalbandian, justamente en Madrid pero en 2007 y sobre superficie rápida.

En busca de su quinto título como profesional, Alcaraz, el jugador más joven de la historia en disputar un choque decisivo en Madrid, esperará por el ganador del duelo que protagonizarán luego el alemán Alexander Zverev (5º) y el griego Stefanos Tsitsipas (4º).

Además, el triunfo de hoy le permitió ser el tenista más pequeño en edad en derrotar al mejor del mundo en 17 años.

REMEMBER THIS MOMENT 🙌



Match point as @alcarazcarlos03 defeats Novak Djokovic to become the youngest finalist in #MMOPEN history. pic.twitter.com/5XhUInYuzu