"Las cosas que perdimos con la inflación": cómo impacta a los bahienses la suba de precios

"Quedé en la calle. No puedo alquilar más. Perdí todo, perdí el trabajo, perdí la casa. Todo". La historia de Fernando, de 33 años, es un caso extremo de lo que puede provocar la crisis económica en la Argentina.

"De un día para el otro la empresa en la que estaba cerró porque se iban del país", le contó a La Nueva. A partir de entonces había que pagar cuentas. "Se pagó todo lo que se pudo, pero llega un momento en que no tenés más recursos".

Un equipo de este diario realizó un recorrido por el centro de la ciudad para saber qué perdieron los bahienses por la inflación y se encontró, entre otros, con Fernando. Estaba sentado, solo, en un banco de la Plaza Rivadavia. A su lado había una mochila, una bolsa y su bicicleta. Esperaba que pasara el tiempo para ir a una entrevista de trabajo.



Fernando

Aunque no todos los testimonios fueron tan drásticos como el suyo, la mayoría de los consultados admitió que tuvo que hacer recortes en los últimos tiempos. Desde la comida, las actividades de esparcimiento, la movilidad o abandonar sesiones de terapia.

Laura tiene 53 años. Contó que con dos trabajos no le alcanza para costear su tratamiento psicológico. "Yo antes iba a mi psicóloga particular, pero bueno, ahora no puedo".

Explicó que con la pandemia sufrió una pérdida que "me ha pegado mal anímicamente" y ahora busca apoyo psicológico a través de su obra social.

"Donde se pueda recortar hay que recortar. Y cada vez es un poquito más", dijo Damián, de 47 años. "En la calidad de vida, se nota. Cada vez va afectando más en lo cotidiano y en lo diario".



Damián

Contó que en su familia fue necesario cortar actividades. "Se tuvo que elegir entre unas y otras, como deporte y estudio". Para seguir aprendiendo inglés sus hijos debieron abandonar la actividad física, dijo, y señaló que "ya hace unos años que los libros son todos fotocopiados, con esto de la inflación".

Además, expresó que debieron "cortar las salidas en familia y ni hablar del asado de fin de semana", al igual que otras actividades, como el cine.

Eso mismo destacaron Delia y Silvina. "Cada vez están las cosas peor", dijo Delia (72). "Hay gustos que la gente se dejó de dar. Un asadito, por ejemplo, una pilcha que está cara. Uno trata de tirar con lo que tiene".

"Uno no puede hacer lo que hacía antes", agregó Silvina (41). "Antes nos podíamos dar el gusto de decir ‘vamos una vez al mes entre amigas a comer’ y ya no se puede".

Delia coincidió: "Ahora nos reunimos en la casa de las amigas, que es más económico. Pero no somos las únicas. Es lo que le está pasando a bastante gente".

Agustín, de 22 años, comentó que la situación económica afectó su manera de alimentarse. "Hasta hace un tiempo podías comer carne en todas las comidas. Ahora cambiás el menú, comés salchichas, la calidad no es lo mismo. Antes comprabas un tipo de arroz y ahora comprás otro más económico".

Agregó que también vio afectada la movilidad. "En la ciudad todo queda lejos y se nota en la nafta". Hay lugares a los que "ya no podés ir en auto y tenés que buscarle otra solución", dijo.

Agustín y Zulema.

Y remató: "La inflación repercutió en todo a lo que estábamos acostumbrados".

Maira, que tiene 44 años y es mamá soltera, expresó que para ella "es muy complicado, en cuanto a la inflación, tener todos los días un plato de comida para los hijos".

Contó que trabaja en una empresa de limpieza y que se esfuerza diariamente con "horas extras" para lograr "un poquito de diferencia y poder comer un plato de ñoquis un fin de semana", que de todas formas no es una comida costosa, resaltó.

"Todo cuesta más, es una locura lo que ha aumentado, impresionante", dijo. "Planear un cumpleaños, por ejemplo, se complica. Se complica alquilar un salón, la comida. No podés salir ni con 1.000 pesos, porque traés tres cosas".

Eso último fue destacado también por Inés (31), quien contó que trabaja "de forma particular" y que, por más que implemente aumentos, "mes a mes siempre estás igual, nunca avanzás, siempre te falta".

Sin embargo, uno de los sectores más golpeados por la escalada inflacionaria son los jubilados. En Argentina, al menos 6 millones perciben menos de dos sueldos mínimos, según lo expresado por autoridades de Anses en ocasión del anuncio del bono de $ 12.000.

"El sueldo de jubilado siempre es el mismo", dijo Alberto, de 76 años. "Te dicen ‘te damos un 10 %’, pero las cosas aumentaron 60 o 70 %. Siempre vamos quedando atrás, no llegamos nunca a estar como estábamos", se lamentó.



Alberto

"Me afecta, porque estoy solo, yo vivo solo. Falta para hacer lo que hacías antes, que hoy no lo hacés", manifestó. "A mí me ayudan mis hijos y voy tirando".

La situación de Silvia (64) es similar: "Soy jubilada con la mínima, decí que me ayudan mis hijos, sino…".

La mujer contó que trabajó 32 años, pero "desgraciadamente, mis 10 últimos años no conseguí trabajo, entonces me tuve que jubilar con la mínima".

Ricardo, con 68 años, afirmó que vivió una vida de servicio: fue bombero voluntario, hizo el servicio militar y terminó como enfermero en un hospital público de Bahía Blanca.



Ricardo

"Desde que nací, en la Argentina ha habido inflación", sostuvo. Y recordó que "en una circunstancia difícil" perdió una propiedad.

El estado de ánimo de las personas también se ve afectado por la situación económica. Así lo destacó Eduardo (85), quien observó que "la gente anda nerviosa, te tratan mal".

"Tengo cierta edad y nunca vi a la gente tan mal. Estamos viendo que pasan hambre los pibes, la inflación, son muchas cosas. Tengo 85 años y pienso en todo lo que le pasa a la juventud".