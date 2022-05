Llevan tres meses sin agua y aseguran que ABSA no les da respuesta

Indignación, impotencia y desamparo es lo que sienten los vecinos de avenida Alem y Espeche contra la empresa ABSA, que desde hace tres meses no le arreglan una importante pérdida de agua que provocó desde entonces la falta de servicio en el lugar.

Micaela Spagnoli, una de las damnificadas, le contó a La Nueva. que "hace tres meses que venimos denunciando nosotros y también los vecinos, incluso nos queríamos mudar a uno de los departamentos de la cuadra y no podemos porque no hay agua de ningún tipo. En algunos departamentos hay agua pero no en toda la casa, y en otros directamente no tenemos".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Te cortan el teléfono, te dicen que no existen las denuncias y no nos dan ningún tipo de solución. Incluso hicimos la denuncia desde el mismo Municipio y ni así podemos encontrar una respuesta a esto", criticó.

La mujer señaló que "un operario de ABSA pasó hace aproximadamente un mes, nos dijo que venía a solucionarlo y eso nunca pasó. Nosotros pagamos nuestros impuestos diariamente y ellos nos viven tomando el pelo".