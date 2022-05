Femenino: El Nacional, Estudiantes y Pacífico, los ganadores de la noche

Dos victorias visitantes y una local marcaron el inicio de la 20° fecha en el básquetbol local de primera división, para la rama femenina.

En el Néstor Damiani, El Nacional prolongó su invicto al superar a 9 de Julio por 81 a 62.

Victoria Pérez (20), Paulina Lazar (17), Belén Tombesi (16) y Paloma Vecchi (14) lideraron el goleo celeste; mientras que Ileana Corvalán (18) fue la máxima anotadora local.

Además, Estudiantes derrotó a Leandro N. Alem en el Daniel Lacunza, por 73 a 48.

Josefina Brossard (19, 11 rebotes y 5 asistencias) fue la figura del albo; en tanto, Alondra González hizo de todo en el dueño de casa: 19 tantos, 10 tableros y 8 recuperos.

Por último, el partido más parejo quedó en manos de Pacifico, quien en el William Harding Green superó a Puerto Comercial por 63 a 58.

Martina Silva (18) y Juliana Salvarezza (10 y 10 cristales) fueron las más destacadas en el verde; al tiempo que Morena Wentland aportó 13 unidades en la visita.

La fecha se completará este jueves con el partido entre Estrella y Sportivo Bahiense.

Dicho compromiso irá en el Luis Álvarez, desde las 21 y bajo el contralor de Mariano Enrique y Yamila Nicoletta.

Así están las posiciones:

1º) El Nacional, 40 puntos (20-0)

2º) Estudiantes, 36 (16-4)

3°) Estrella, 31 (12-7)

4°) Sportivo, 29 (10-9)

5°) 9 de Julio, 29 (9-11)

6º) Comercial, 27 (7-13)

7º) Pacífico, 24 (4-16)

8º) Alem, 21 (1-19)

La última fecha de la fase regular tendrá los siguientes partidos: El Nacional-L. N. Alem, Sportivo-9 de Julio, Pacífico-Estrella y Estudiantes-Comercial.

Una vez finalizado el tramo, los ocho equipos se medirán en duelos eliminatorios al mejor de tres partidos por los cuartos de final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Los ganadores de cada llave jugarán las semifinales, también al mejor tres partidos; mientras que la final por el título será al mejor de cinco juegos.