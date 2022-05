El duro recuerdo de otro taxista baleado en un caso similar al de Varela

Por las similitudes entre el ataque que sufrió hace 4 años y el reciente caso en el que el taxista Miguel Ángel Varela (60) fue baleado en la cabeza, Sergio Asenjo "automáticamente" recordó la pesadilla que vivió el 27 de abril de 2018.

Aquella madrugada el exchofer de un taxi recibió un disparo en la cabeza cuando un joven pasajero lo asaltó en Pronsato y Alvear, incidente a raíz del cual abandonó la actividad.

Asenjo, hoy en día de 36 años, se refirió al "riesgo" que corren los trabajadores del volante y opinó que algunos hechos delictivos contra ellos "se pueden prevenir".

"(La brutal agresión a Varela) me tomó de sorpresa; se me vino a la cabeza lo que me pasó, pero vivo con eso. No es bueno que me hayan pegado un tiro en la cabeza, pero es un milagro estar bien y le agradezco a Dios por poder estar acá con mi familia y poder hablar", dijo Asenjo al servicio informativo de LU2.

"El trabajo del taxista es muy riesgoso, pero todo trabajo tiene su riesgo. Tampoco podés vivir encerrado adentro del auto", agregó al ser consultado sobre la posibilidad de que a los taxis se les coloquen blindex en el habitáculo para aislar a los choferes de los pasajeros.

Contacto "directo"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Según consideró el entrevistado, es "inseguro" que taxistas o remiseros tengan contacto "directo" con los pasajeros en el interior del rodado, independientemente del funcionamiento de cámaras de seguridad en la vía pública y la eventual intervención de la Policía.

"Con lo que le hicieron a este hombre (por Varela), se me reactivó todo lo que viví en aquel momento. Además justo en ese tiempo nació mi nena, que cumplió 4 años de vida al igual que yo", resaltó el hombre.

"En estos 4 años que pasaron, muchas veces me levanto de la cama desde ese momento", añadió.

Afirmó que si pudiera reunirse con Varela, "le daría fuerzas para seguir adelante porque sé que está sufriendo".

"Lo mío se basa mucho en la fe. Cuando me pagaron el tiro en el cráneo, donde está alojada la bala, perdí la visión de un ojo por completo y la mitad en el otro, pero conocí gente nueva que se portó muy bien conmigo", reconoció.

"Estaba en cero y me costaba recibir las cosas (en referencia a donaciones), por eso les agradezco a las personas que nos ayudaron porque fueron parte de ese momento complicado", finalizó Asenjo.