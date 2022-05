Cómo está el bahiense Darian Stacco a un mes de volver al país

La madre de Darian Stacco, el bahiense de 28 años que sufrió un grave accidente en México, publicó una foto él en Facebook y relató cómo se encuentra a un mes de volver al país.

"Te plantee de subir una sola foto para que todos aquellos que están acompañándote vean lo bien que vas", escribió en su posteo Marcela Paz. "Venimos hablando de muchas cosas, algunas querés que te cuente y otras no. Y lo respeto", agregó.

Darian permanece internado en un centro médico de Buenos Aires desde que fue repatriado el 2 de abril luego de recibir ayuda de miles de personas que se solidarizaron con la causa. Mientras el bahiense se recupera de una serie de complejas operaciones, su madre relató cómo reaccionó al enterarse de la trascendencia que tuvo su caso.

"Cuando te dije de toda la ayuda que recibiste de Bahía, de otras provincias, Uruguay, EEUU, México, España y Johannesburg", recordó Paz, Darian "con lágrimas en los ojos", respondió: "Ma, cómo voy a hacer para devolverles todo lo que hicieron por mí?".

Según dijo su madre, el joven no mira televisión, no usa su celular, no quiere recibir llamadas de medios ni brindar entrevistas. Además, tampoco vio el video del accidente. "Me repetís que aún no estás preparado, que recién ahora estás aceptando lo que pasó y cómo estás".

A pesar de eso, Darian sí accedió a que su madre haga esa publicación en Facebook "para todas esas familias que están peleándola como Mateo, Ciro y Thiaguito renueven la esperanza de que va a estar todo bien", dijo. Y finalzó: "Una foto vale más que mil palabras".

En tanto, el 30 de abril la madre del joven anunció que buscan un departamento en Buenos Aires para continuar el tratamiento de Darian con internación domiciliaria "dentro de unas semanas". En caso de conocer alguno disponible, el número de contacto es 2916450673.

Darian Stacco y su amiga Luz Arias fueron embestidos por un móvil policial mientras se dirigían en moto a una entrevista de trabajo en Cozumel, México. El caso trascendió a nivel nacional y se llevaron a cabo múltiples campañas para colaborar en la recuperación de los jóvenes.