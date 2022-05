Gallardo: "Se nos va Julián Alvarez, razoná: ¿Qué voy a traer un marcador central? ¿Un kinesiólogo?

River logró anoche la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores con la goleada 4-0 sobre Colo Colo, de Chile, en el Mas Monumental, por la quinta fecha del Grupo F.

Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz, David Martínez y Esequiel Barco fueron los goleadores del líder de la Zona F que alcanzó los 13 puntos y se aseguró el primer puesto a una fecha de la finalización de la fase de grupos.

"El primer tiempo fue parejo ante un duro equipo, pero en el segundo tiempo ajustamos cosas, mejoramos calidad de pases, fuimos más precisos, verticales, ganamos por cuatro goles y el resultado pudo ser mayor. Hubo una gran respuesta del equipo, con clasificación y lo justificamos con la labor ante un muy buen rival y los superamos ampliamente", analizó el técnico Marcelo Gallardo.

Después se refirió a la constancia de River, el equipo que dirige desde 2014, a lo largo de los años: "Más allá de que tocó ganar o perder y jugar mejor o no tan bien pero no es fácil sostenerse durante tantos años con ese nivel de competitividad".

"Me parece que a veces se naturalizan algunas cosas que no son fáciles. Por eso una nueva clasificación a octavos de final y que tengamos la posibilidad de volver a ver si podemos ser un equipo de esos que van a estar peleando la Libertadores, los rivales te muestran eso", señaló.

La perla de la conferencia de prensa surgió cuando fue consultado por el eventual reemplazo de Julián Álvarez: "Se va en julio pero tampoco es fácil. A los que opinan y creen que es fácil a salir al mercado los invito a la oficina en Ezeiza para que me den los recursos para ver si están disponibles los jugadores".

"Hay que ser coherentes cuando se dicen cosas, no es fácil, está difícil el mercado. Hay que tener tranquilidad, no es posible llegar con facilidad a muchos jugadores. Haremos lo posible de traer un jugador con jerarquía porque se nos va un gran futbolista, pero no hay que mentirle a la gente y sanatear. Vamos a ser lo posible y ver cuáles son las opciones", prosiguió

Y terminó molesto por la insistencia: "Nosotros entiendo la postura de ustedes de querer son temas muy puntuales los que son Julián Álvarez no va a ser fácil. Después el equipo en sí está bien conformado. No vamos a hacer ninguna locura. Veremos por puestos muy puntuales... Se nos va Julián Alvarez, razoná. ¿Qué voy a traer un marcador central? ¿Un kinesiólogo? Vamos a intentar traer un delantero. Si no te diría vamos a ir buscar...".

El Muñeco también respondió respecto de la posible renovación del contrato de Nicolás de la Cruz, cuando se le preguntó si en caso de no firmar tomaría la misma postura que con Rollheiser y Angileri.

“Qué pregunta… Mirá, es una postura que la están manejando los directivos con Nicolás de La Cruz. Hay buena disposición de las dos partes, así que no vamos a tomar ninguna decisión apresurada o como vos me estás planteando a mi sobre lo que vamos a hacer con respecto a otros casos”, dijo.

“Llegado el momento veremos cómo decidimos, pero hay una buena disposición de ambas partes”, finalizó Gallardo.

Cabe recordar que De la Cruz finaliza su contrato con River en diciembre de este año.