Censo 2022: "Te censé y me pareciste muy lindo", la búsqueda de una joven en La Plata

El Censo Nacional 2022, que se desarrolló este miércoles 18 de mayo, tuvo varios momentos que se convirtieron virales en redes sociales, como fue el video de los censistas catamarqueños. En la ciudad de La Plata, una joven comenzó una búsqueda por Twitter para encontrar a un chico que censó y que le pareció "muy lindo".

Se trata de la usuaria de Twitter @friasflorenciab, quien un rato después de que finalice el horario en que se desarrolló el Censo en todo el territorio nacional, escribió: "Si te llamas Juan Sebastian y sos camillero de La Plata, hoy te cense y me pareciste muy lindo. Ayudenme".

El tweet de la censista no tardó en tener "me gusta", retweets y comentarios que intentaban ayudarla o se reían de la situación. A pesar de que muchas personas contestaron el mensaje de Twitter, todavía no apareció el joven llamado Juan Sebastián que trabaja como camillero en La Plata, ni tampoco alguien que lo conozca.

"Pero si sabes donde viveeee. Anda a dejarle tu número, instagram, un beso, algo", le aconsejó una usuaria, mientras que la joven censista aclaró que "no se puede, me pueden multar". Otro tweet le sugería: "pasa por afuera de la casa toda distraída hasta que lo veas y ahí le pedís un beso o le regalas una mandarina. Lo que vos quieras". "La Plata es la ciudad con más cantidad de Juanes Sebastianes por km cuadrado. Ojalá el dato de camillero la ayude", expresó otro joven.

En ese sentido, uno de los chistes que más recibió es el que relacionaban al chico censado con Juan Sebastián Verón, exfutbolista y actual vicepresidente del club Estudiantes de La Plata. "Con ese nombre, es pincharrata. Gente linda", se puede leer en una de las respuestas; mientras que también le dijeron: "Y si sos presidente de Estudiantes de la Plata* le falto decir". ¿Lo encontrará?.

