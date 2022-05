¿Cómo mejorar la performance de gaming en simples clics?

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

No se trata simplemente del hardware, de hecho, en ocasiones contar con un monitor 4K, una tarjeta gráfica y un procesador de alta gama, es un ideal que no siempre se cumple. Sin embargo, eso no debería ser un obstáculo para los verdaderos gamers: la potencia y la experiencia de juego trasciende las limitaciones gracias a la innovación y a las tecnologías que acompañan al hardware. La compatibilidad en algunos casos también se presenta como un reto, ya que algunos juegos nuevos no son compatibles con componentes que no hayan sido lanzados en el último tiempo.

Ante este escenario desafiante, el software aparece como un gran aliado. No solo desde el punto de vista de la innovación, sino que su valor para los usuarios reside en que les permite que sus inversiones sean a largo plazo. Es decir, que a través del software, puedan actualizar sus equipos sin necesidad de comprar uno nuevo para poder tener una performance competitiva y que se acerque, iguale o incluso supere el rendimiento que podrían obtener con nuevos productos.

No hay dudas, los usuarios precisan de tecnologías que equilibren la balanza, y que democraticen las experiencias de juego. El software cumple este rol clave para que los jugadores puedan aprovechar al máximo sus componentes y sacarles realmente el jugo a los diferentes títulos. Estamos hablando de un mercado de PC que, según el reporte de 2021 de NewZoo, alcanza a más de 1.4 mil millones de personas en el mundo. Y nos interesa que cada uno de ellos acceda a una vivencia increíble.

Sabemos que los gamers ahorran durante mucho tiempo para poder tener los mejores setups, y disfrutar de las más inmersivas experiencias de juego, por lo que estamos convencidos de que la tecnología de software permite que esa inversión tenga un sentido a largo plazo. Desde emular la resolución como si jugaran a 4K, aún sin tener un monitor de estas características; extender las tecnologías que en ocasiones solo están disponibles para determinados juegos, a todos los títulos favoritos de los usuarios; aumentar y disminuir las resoluciones sin resentir los equipos; las oportunidades que brinda el software al combinarlo con componentes de calidad son infinitas.

Como sector, creo que es importante que continuemos impulsando el desarrollo de tecnologías que respondan a las necesidades de nuestros usuarios, cuidando así sus decisiones, permitiéndoles una proyección a largo plazo, y motivándonos romper con los límites de la innovación de manera constante.

Al obtener todo el poder del hardware, potenciado por tecnologías de vanguardia, el límite lo pone cada jugador.