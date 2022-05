"No nos vamos a achicar, buscaremos cerrarlo en el Dow Center", dijo Joaquín Sánchez

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Bahía Basket quedó a una victoria de clasificar a la final del torneo de básquetbol de Primera.

Ayer, en otro muy buen partido que regalaron con Napostá, quebró la localía rival, ganó 97 a 96 y se adelantó 2-1 en la semifinal.

“Íbamos veinte puntos abajo y lo levantamos desde la actitud, desde respetar lo que hacemos bien de nuestro juego, como lo hicimos en el Dow Center. Lo demostramos en el segundo tiempo (anoche). Lo habíamos hecho también acá en la fase regular con ellos. Veinte puntos abajo en el entretiempo y lo pudimos ganar. Se repitió esa historia y lo cerramos con un poco más de efectividad”, resumió Joaquín Sánchez, quien encabezó el repunte de Bahía Basket en el complemento.

El segundo cuarto había sido frustrante para equipo huésped (1-7 en triples y 7 pérdidas) y sólo hacía daño con Gabriel Novaes (14 tantos en el primer tiempo).

Lucha aérea entre Iván Catani (Bahía) y Jorge García, semioculto. Abajo quedó Santiago Quiroga (Napostá).

Napostá, que venía de un primer cuarto en el que metió 11-14 en libres, creció con una racha de puntos de Mauro Zalguizuri posteándose como interno, abajo (8), para ampliar la ventaja a 53-39 a 3m del entretiempo.

“En el segundo cuarto nos pasaron por arriba en todo sentido. Estábamos como apagados, no sé que nos pasó. Tomamos tiros claros y no la metimos. Estaban muy cerrados con el Negro Paz y conmigo, se notaba. Y por ahí no pudimos tomar los tiros nosotros, eso nos jugó en contra”, explicó el alero bahiense, quien totalizó 27 puntos (4-4 en dobles, 5-7 en triples y 4-5 en libres).

"Mamo" Zalguizuri amaga entre Iván Catani (derecha) y Manuel Fernández, a quien el base le ganó seguido jugándole de espaldas en el 2C.

Y sin llegar al vuelo que tuvo en el juego 2 pero con una contundencia que habla de tu potencial, Bahía recuperó efectividad en el segundo tiempo. Tuvo que esmerarse primero en defensa (Napostá convirtió 59 puntos en el PT) y logró meterla adelante. Entre los últimos 5m del tercero y los primeros 5m del cuarto período hizo un parcial favorable de 33-17, que lo dejó con tiempo para pasar al frente a 4m del final.

“Es así. Cuando estamos encendidos somos un equipo muy bueno. Justamente, somos un equipo de Liga Argentina y cuando lo podemos plasmar en la Primera, un torneo dificilísimo, por todo, lo hacemos. Napostá tiene muy buenos jugadores, de mucha jerarquía en Bahía. Pero no nos vamos a achicar: estamos 2-1, contentos y buscaremos cerrarlo en el Dow”, concluyó.

A tener en cuenta

Temas para analizar de cara a lo que vendrá en el cuarto partido.

Día de disputa del juego venidero, en cancha de Bahía Basket. Originalmente iría el jueves próximo, 20.45. Sin embargo hoy podría confirmarse si se juega el sábado, tal como le pidió Bahía a Napostá, club que a su vez tendrá abocado ese día al entrenador Sebastián Aleksoski a la agenda de otras categorías.

Gustavo Gentili (Napostá), protagonista de una jugada polémica en el cierre.

Otro tema, la lesión sufrida por Nicolás Quiroga. En el último ataque del local a 4s, saltó y pisó mal al caer. El jugador quedó tendido en el piso, muy dolorido en su tobillo derecho.

Jugada en la que también se produjo una situación polémica que los árbitros no compraron: Ezequiel Paz retenía la pelota mientras hablaba con el árbitro Emanuel Sánchez. Llegó corriendo Gustavo Gentili para sacarle la pelota, momento en que el base de Bahía se lo sacó de encima con el antebrazo derecho. Gentili cayó al piso, pero no se pitó falta ni tampoco flopping (acción de simular).

¿Bahía tendrá un jugador más en su rotación? Para el cuarto punto podría volver Santiago Candia. El base se perdió los partidos previos por un esguince acromeo clavicular en el hombro derecho y podría reaparecer la próxima fecha según le dijo el propio jugador a "La Nueva.".

Por otra parte, el cuarto punto marcará la última fecha correspondiente a la sanción al centro Valentín Forestier (Bahía).