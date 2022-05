Lorenzo, sobre su candidatura: "Estoy un poco verde para tomar este tipo de decisiones"

Lorenzo Natali dijo esta mañana que se siente "un poco verde" como para tomar la decisión de ser o no precandidato a intendente de Bahía Blanca el año que viene, cuando se desarrollen las elecciones ejecutivas.

"Hace como tres meses que me están haciendo esta pregunta, razón por la cual no quiero cansar con la respuesta. No me gusta estar hablando tanto del tema porque me distrae de los otros objetivos, que son más importantes, y que más interesan a la gente como el problema del agua", argumentó.

"No digo ni que sí ni que no —continuó—, necesito tiempo para comenzar a funcionar como legislador, ver cómo me siento y ver cómo me ve la gente... y llegado el momento decidiremos. Todavía estoy un poco verde como para tomar este tipo de decisiones, lo digo con absoluta sinceridad; no me parece responsable ni serio estar dando una respuesta respecto a un tema tan gravitante para Bahía Blanca".

En diálogo con Panorama, por LU2, el actual diputado provincial por Juntos en la Sexta Sección Electoral dijo también que "hay un montón de factores que indican que el próximo gobierno no va a ser kirchnerista".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Más allá de pertenecer al espacio político que pugna por desbancar al kirchnerismo de la gobernación en la Provincia y en la Nación, tenemos la misma percepción que durante las campañas para las PASO y las generales del año pasado. Y también lo percibe la gente", sostuvo.

En ese sentido, señaló que "nuestro espacio sabe hacer ese tipo de lecturas y lo utiliza en su beneficio para luego derramar ese beneficio en la Provincia y la república" y mencionó que "hay muy buenas ideas y muy buenos candidatos".

"Más allá de Facundo Manes, a quien tengo la suerte de acompañar, está Martín Tetaz que es una figura digna de ser tenida en cuenta, un economista pleno de conocimientos y lleno de energía y optimismo. Tiene convincentes ideas de cómo revertir la situación económica de la Argentina, incluyendo el camino a seguir para frenar la inflación", mencionó.

En otro orden, hizo mención al lento avance de las obras hídricas en nuestra ciudad y le respondió a Guillermo Jelinsky, el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires.

"Jelinski dijo que en el verano 'algún problema' van a tener los bahienses con el agua, y la verdad que yo no quiero ningún problema. Faltan siete meses para el verano y me gustaría que las obras avanzaran a otro ritmo", subrayó.

"Hay muchas obras prometidas, pero los plazos no se vienen cumpliendo", cerró Natali.