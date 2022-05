La promesa que Guille le hizo a Cheiles y cumplió: "Olimpo tiene que jugar así los clásicos", dijo el Negro

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

"Negro, anda mañana a la cancha que voy a hacer un gol".

La frese es de Braian Guille y el Negro al que hace referencia es -nada más y nada menos- que Manuel Alberto Cheiles, una institución y gran parte de la historia que hizo y hace grande a Olimpo.

El 10 aurinegro le prometió algo a Cheile, tras el partido de la primera local ante Liniers el pasado sábado, y ayer lo cumplió para vencer a Villa Mitre y volver a festejar en el clásico.

"Braian me dijo que iba a hacer un gol y le dije: ‘Ojalá que podamos sacarnos esta mufa que tenemos con Villa Mitre’. Lo que no me dijo es que iba a hacer un golazo", contó el Negro desde las entrañas del Carminatti y luego del 2 a 0 ante el tricolor.

"Dios quiera que le vaya bien, se lo merece. Hace rato que no teníamos un jugador como él. De la época de Mansilla o Depietri que no teníamos uno así. Ojalá pueda demostrar el potencial que tiene, porque además de buen jugador es muy buena persona", agregó Cheiles, quien jugó en Olimpo entre 1977 y 1990 (Liga del Sur, Regionales, Hexagonal, Liguilla Pre-Libertadores y Nacional "B") 454 partidos, con 68 goles --29 ejecuciones de penal con 22 concreciones-- y 12 expulsiones.

Cheiles celebra el triunfo en el clásico, a la espera del abrazo con Sebastián Fernández.



-¿Le tenías fe cuando te dijo eso?

-Sí, porque venía jugando bien, le venían saliendo las cosas. Mejoró el carácter que tenía y eso lo está ayudando.

-Que un jugador como él, que vino de afuera, se siente tan identificado con el club, que se acerque a ustedes que son parte de la historia, me imagino que es importante...

-Es lindo para el jugador y para nosotros que estamos en el club, que ellos tengan sentido de pertenencia. Porque ahora no es como antes, cuando jugaba yo el que menos estaba se quedaba 10 años. Ahora eso no pasa, el que viene está 6 meses y si juega bien como Braian se lo llevan. Yo creo que a él se lo van a llevar, no creo dure mucho. Igual que varios más.

El momento exacto: el zurdazo de Guille terminará en el ángulo y será el 1 a 0.



-Da la sensación que el equipo está por el camino correcto y la gente tiene con qué ilusionarse. ¿Cómo lo ves vos?

-Yo voy todos los días a ver las prácticas y me encantan como están. Están muy metidos, tienen mucho sentido de pertenencia por el club, todo eso hace que sean como una familia y todos los días demuestren las ganas que tienen de salir adelante y tratar de lograr el ascenso que esa es la meta de todos.

-¿Qué te pareció el clásico?

-Costó, era un clásico, se juega diferente, por ahí no se puede hacer lo que uno quiere, pero los clásicos Olimpo los tiene que jugar así y ganar así. Tenes que tener carácter, humildad y aprovechar los momentos que tenes.