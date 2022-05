Guille, de pensar que lo habían fracturado a figura: "Ganar el clásico es algo que teníamos pendiente"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Es uno de los jugadores más querido por la gente, por su fútbol, gran parte de la ilusión de los hinchas de Olimpo están puestas en él.

Braian Guille es el "distinto" que tiene el aurinegro y de un tiempo a esta parte se convirtió en referente del este grupo, en base a goles y jugadas electrizantes que hacen parar a los plateistas.

Si algo le faltaba para seguir haciendo crecer ese vínculo, hoy el exRacing aprobó una materia clave: gol y figura en un clásico ante Villa Mitre.

Apenas definió al ángulo de Tavoliere para el 1 a 0, el 10 de Olimpo salió a festejarlo de cara a la gente, se besó el escudo y deliró con sus compañeros. Minutos después y con el 2 a 0 final consumado, el oriundo de Olavarría se ganó el "Olé, olé, olé, Guille, Guille".

"Es muy importante Olimpo para mí, me dio un golpe anímico muy fuerte que por ahí en los primeros años no pude lograr el objetivo que era el ascenso y ganar los clásico. Ojalá que de a poco se nos vaya dando", admitió Braian.

Con el triunfo de hoy, el elenco olimpiense se quedó con el primer clásico desde que llegó al Federal A, luego de dos empates y tres derrotas.

"Era algo que teníamos pendiente hace mucho tiempo y por suerte hoy se logró, lo estamos disfrutando mucho", admitió el 10.

Si bien terminó siendo una de las grande figuras de la tarde, Braian estuvo a punto de tener que salir de la cancha antes del minuto de juego, luego de sufrir una fuerte entrada de Federico Tanner en una pelota dividida, que casi lo saca de la cancha (el árbitro no corbó falta, sino lateral).

"Cuando me dio la patada, que fue de muy mala leche (sic.), yo le dije (a Tanner): ‘vos no podés ir así, mirá si me lastimás’. Sentí que me había fracturado porque se me durmió todo el pie. Por suerte pude seguir, hacer un gol y lograr la victoria", contó.

Luego de algunos minutos de superidad tricolor en el arranque y un largo tramo de paridad, el gol de Braian a los 41 minutos fue clave para que Olimpo domine el juego a lo largo de toda la tarde.

"Los primero minutos el partido estaba raro, no entrabamos en juego. Después del gol se pudo ejamos mas la pelota y ahí creamos más situaciones de gol", entendió.

Ni bien Braian pueso el 1 a 0, todos los jugadores corrieron hacia el árbitro del encuentro (Bruno Amiconi) a protestar una supuesta falta (que pareció foul) de Braian a Tanner, en el comienzo de la jugada, disputando una pelota aérea.

-Te felicito por el gol y apelo a tu sincerdidad... ¿Fue falta, cómo la viste?

-Eh… pude ser, sí. Los árbitros a veces la cobran y a veces no. Yo me arriesgué y por suerte no cobró y pudimos marcar.

-Se ve una gran comunión con ustedes y la gente y este es un gran paso para soñar en lo que viene, ¿no?

-Sí, es un triunfo muy importante, ganar un clásico da mucha confianza y para uno marcar también. Hay que disfrutar y seguir paso a paso.