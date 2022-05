“Olimpo está a la altura para organizar y garantizar partidos de estas características”

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

Entre 6000 y 7000 personas presenciaron el clásico entre Olimpo y Villa Mitre, según el presidente aurinegro Alfredo Dagna, quien aseveró que, más allá del resultado, “la organización del clásico fue un éxito gracias a la colaboración de cada una de las partes que estuvieron pendientes del normal desarrollo del espectáculo, tanto dentro como fuera del estadio”.

El titular olimpiense destacó “que todo se desarrolló bajo un marco de tranquilidad y buena predisposición”, y en eso tuvo que ver el fuerte respaldo de un operativo policial que bregó por la prevención en posibles focos de conflictos: los lugares de encuentro de los hinchas caracterizados, las sedes sociales de ambos clubes y calles, esquinas o sectores donde se podían llegar a cruzar “barras” de uno y otro lado.

“Demostramos capacidad y experiencia para organizar y garantizar un partido de estas características sin que existan quejas, disturbios o desmanes”, sostuvo Dagna, quien quedó muy conforme con el comportamiento y el compromiso del socio, el responsable de sacarle la entrada a ese amigo sin carnet, hincha de Olimpo o vaya a saber de quien.

“Los socios aceptaron el desafío de llevar gente a la cancha, se hicieron cargo, y salió todo más que bien. Fue un trabajo en conjunto con la dirigencia, ahí demostraron que si quieren colaborar con la institución, lo pueden hacer de esa manera”, detalló el titular olimpiense.

Más allá del piso del campo de juego, blando a raíz de una resiembra sin el tiempo adecuado para que el pasto crezca y se consolide, se pudo observar esta vez que en las partes más alta del tejido perimetral (sobre calles O' Higgins y Angel Brunel) fueron colocadas alambres de púas en círculo con el fin de evitar que suban hasta ahí los que no entienden que no tienen que subir.

Además, los que eligieron ir a la cabecera donde habitualmente se ubica la Noroeste 74 y ahora también la “Banda de los Barrios”, pudieron ver el partido con normalidad porque, en esta ocasión, las banderas no estuvieron tendidas sobre el alambrado de lado a lado.

“Todo lo que se viene logrando en el club, que se está poniendo de pie otra vez, es mérito de la dirigencia, que no podría hacer nada de lo que se hace si no es con la colaboración de los hinchas, que comprenden lo que le decimos y ejecutan pensando en el bien de la entidad. Juntos por Olimpo, ni más ni menos que eso”, destacó el “presi”.

Circuló un rumor de que hubo entradas falsas y que algunos hinchas infiltrados llegaron a la zona de boleterías para sacar su ticket y pretender ingresar al estadio.

“El hecho de sacar a la venta las entradas el mismo día del partido fue, justamente, para impedir que las falsifiquen, por eso, salvo algunos papeles que no se parecían en nada a las originales (que por supuesto fueron rechazadas y retenidas por la policía), no hubo boletos truchos”, expresó Dagna, al mismo tiempo que adelantó: “hubo personajes que se acercaron a la ventanilla a sacar la entrada, solos, y cuando mirabas el DNI tenían domicilio en Villa Mitre o zonas aledañas. Pero no, habíamos aclarado, y lo cumplimos a rajatabla, que sino venían con un socio de Olimpo como garante, no se les iba a vender”.

Por último, Dagna informó con orgullo: “por quinto mes consecutivo estamos al día con el plantel del Federal A, con los profesionales actuantes en el club, con los auxiliares y los empleados”.