Los hermanos Saldamando se reencontrarán en pista y se desafiarán como nunca antes

Marzo de 2006, última función de los hermanos Saldamando juntos en una misma pista. Un suceso que bien recuerda Fernando, quien por entonces decidía colgar el casco aduciendo falta de motivación.

“¡Sí!... Me acuerdo de esa carrera. Te tiré el auto adelante, arrugaste y terminé ganando la semifinal”, comentó entre risas señalando a Martín.

Y prosiguió: “Este (por Martín) andaba rapidísimo ya en esa época. Venía ganando, yo me le puse a la par, le pasé media rueda adelante y le crucé el auto. Y se la terminé ganando”.

“Claro, me lo hizo para que yo levante. Y sí, al final terminé último (risas)”, recordó también Pochocho.

El Torneo Invernal de Midget 2022 significará el reencuentro de los hermanos al volante, algo que experimentaron en casi cinco temporadas completas.

Aquella coincidencia tuvo a uno gozando en la cúspide y al otro dando los primeros pasos, por lo que la competencia entre sí fue casi una asignatura pendiente…

Casi 16 años después, ya maduros y consagrados, ¿podrán cumplir ese anhelo familiar?

“Corrimos juntos muy poco. Y era mucha la diferencia entre ambos, porque él estaba en un nivel altísimo, como el de (Luciano) Vallejos hoy, y yo estaba recién arrancando”, contó el menor, cuya última competencia oficial, sin contar las de invitados, ocurrió en febrero de 2013.

“En la vida nos llevamos 7 años y en la pista casi también. Yo corrí 10 con continuidad, y mis últimos 4 fueron los mejores, justo cuando Mar recién empezaba. Así que nos cruzábamos poco en pista, porque yo armaba el auto con lo mejor y él con lo que yo iba dejando, o lo que podía juntar acá en el taller con algún amigo”, aportó Fer, quien recién dará el presente en la segunda fecha.

“Jamás, hasta la actualidad, compartimos competición de igual a igual. Ojalá este invierno podamos encontrarnos y divertirnos, aunque sé que me va a ganar”, agregó la Cotorra.

Por sobre los objetivos particulares de cada uno (ver adelante), la vuelta persigue un propósito crucial para los hermanos Saldamando: continuar el desarrollo del proyecto mecánico gestado hace ya casi tres años.

“Haber laburado intensamente con Esteban (Mancini) toda una temporada sirvió mucho para recabar más información sobre las avispas. Y ni hablar ahora con Martín, que también aportará mucho con sus sensaciones", aseguró Fernando.

Martín, en tanto, agregó: “Tenemos varios años trabajando juntos, con él viéndome de abajo y yo corriendo, lo que hizo que nos entendamos mucho a la hora de poner a punto un auto. Esa comunicación, siempre y cuando yo esté a la altura ahora, supongo que ayudará a acomodar todavía más los autos”.

Invierno y nada más

De eso se tratará el retorno conductivo de Martín. Una y otra vez, el exbicampeón remarca que será una vuelta fugaz, limitada a las competencias de invierno.

“No, el verano decididamente no. No me dan las horas para hacerlo. Llego siempre sobre lo último con los motores y una temporada de Midget realmente es muy desgastante, prácticamente no te deja un día libre. Si a eso le agrego ir a correr, con los riesgos de trabajar, es inviable”, aseguró.

—¿Cómo te imaginás otra vez en pista?

—Y yo lo voy a encarar igualmente de salvaje que siempre, como hace 15 años atrás. Ahora decimos que siendo grandes y habiendo estado tanto tiempo abajo, lo vamos a tomar con calma; pero nos ponemos el casco y somos los mismos salames de siempre (risas).

“Sí por ahí pesa la edad a la hora de tomar ciertos recaudos, como también te permite aplicar más la astucia para luchar contra los jóvenes. Hay 90 y pico de autos y todos, con el sistema de competencia actual, irán a sumar”, agregó.

Redobla la apuesta

A diferencia de su hermano, Fernando ya piensa en el verano. En tal sentido, las carreras invernales serán cruciales para aceitar muñecas y readaptarse a la exigencia competitiva.

Pero en esta ocasión, no se tratará de conocer y desarrollar el proyecto, como ocurrió en 2019.

“Supongo que me volverá a llevar unas carreras acomodarme, pero estoy confiado con el andar del auto. No digo que quiero salir campeón, pero sí algo mejor al último año que hice. La vez anterior fue para ver qué hacía la avispa y resultó mejor de lo que pensaba. Este año tendría que andar mejor”, contó.

“Me da bronca que Mar no quiera hacer el verano. La vida se pasa rápido y, cuando te querés acordar, siempre priorizaste al tercero. Tiene tanto talento como piloto que, cuando lo veo girar o correr, como pasó estos días en el salitral, a mí se me van las ganas. Ojalá lo analice”, anheló la Cotorra.

Se va la primera

Desde las 11, en el Héctor Evaristo Plano, el Club Midgistas del Sur abrirá el fuego del Torneo Invernal 2022, con un total de 93 máquinas en pista, entre los rankeados del pasado certamen de verano y los 38 pilotos que se suman al listado.

Una hora antes, los pilotos debutantes deberán afrontar la tradicional prueba de suficiencia que los habilite a ser de la partida en la programación, primera de las seis estipuladas para dicho ciclo, el cual otorgará 30% de arrastre de puntos hacia el próximo Estival.

En tanto sentido, tal como ocurrió en la pasada edición, el sistema de carrera no comprende división del parque por clases, sino que competirán todos contra todos en busca del mejor resultado al término de la programación.

Asimismo, los pilotos ya no tienen la obligación de presentarse en determinada cantidad de carreras; aunque, considerando que el certamen es clasificatorio (los primeros 52 ya tienen lugar asegurado para el verano) y otorga puntaje, los nóveles volantes y retornados no tendrán mucho margen para especular con las presencias en pista.

Para destacar, de los inscriptos, la presencia en pista del campeón de la categoría, Luciano Vallejos, como así también el subcampeón, Emiliano Urretabiscaya.

Además, de los integrantes del Top 10, también darán el presente Luciano Franchi, Fernando Caputo, Carlos Puccinelli y Rodrigo Perugini. Todos, con seguridad, pensando en el arrastre de puntos (30%) hacia el Estival próximo.