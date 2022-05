Pacífico dejó a 9 de Julio al borde del descenso: "Queremos cerrar ya la serie"

Por Mauro Giovannini

Por tensión, ansiedad y excitación, el segundo punto de la serie por la permanencia en primera división atrapó hasta el sonido de la chicharra final.

No obstante, mucho antes, Pacífico logró imponer su ritmo, tomar la delantera y de a poco ir consolidando la victoria que lo dejó a un punto de quedarse con el duelo de barrio ante 9 de Julio.

Anoche, el verde —que lanzó 13 de 26 en triples— ganó el partido por 75 a 60 y se colocó al frente 2-0 en la serie pactada al mejor de cinco juegos, que tendrá continuidad este lunes en el Néstor Damiani.

"Esto es una fiesta, no parece un partido por la permanencia. Llegar a esta instancia contra el clásico rival no era lo que pensábamos en ningún momento, pero se dio así porque tuvimos bajones a lo largo del año. No jugamos bien y también tuvimos mala suerte, porque varios partidos estuvimos muy cerca de ganarlos", sostuvo Branco Salvatori.

El base local fue una de las piezas claves para que anoche su equipo dé un paso al frente en el cierre del 2C.

Tras un primer tramo equilibrado, donde incluso la visita llegó a liderar 10-15 y 14-18, el dueño de casa ajustó la defensa uno contra uno y abrió fuego, encestando 3-5 en triples de la mano de Olivera, Nicolás Sánchez y el propio Salvatori.

"Desde que llegamos a esta instancia tratamos de prepararnos de la cabeza. Con Estrella (NdeR: en el primer cruce) no nos fue bien, así que sabemos que tenemos que dar todo acá para quedarnos en Primera", advirtió el base.

Pacífico sacó 14 puntos de luz de cara al descanso largo (42-28) y prolongó la racha tras el paso por los vestuarios, alcanzando una máxima de 22: 56-34 a 5m12 del 3C, con triple de Olivera.

"De a ratos se disfruta este tipo de partidos, pero es complicado porque también se sufre; más para los que somos chicos del club por todo lo que sentimos", admitió Salvatori.

La visita insinuó una reacción que se plasmó a medias, hacia el final del 3C.

Allí, pese a abusar del lanzamiento a distancia (totalizó 4-17, con 2-10 en el complemento), los dirigidos por Andrés Larrasolo sellaron un sprint final de 9 a 0 y entraron al último cuarto "apenas" 13 unidades abajo (58-45).

"Se nos terminaron viniendo un poco porque ir abajo en el marcador te hace sacar un plus. Por suerte nos mantuvimos concentrados para cerrarlo bien", agregó el conductor.

La visita llegó a colocarse 67-55, con 3m43 por delante. Aunque tras un tiempo muerto solicitado por Andrés Iannamico, la bola derivó en Pomar Garbarino, quien no dudó y se sumó a la lista de goleadores con un imprevisto triple que terminó de cerrar el duelo.

"No sé si somos candidatos a ganar la serie, ellos tienen un equipo parejo y si mirás la tabla terminamos iguales. Sí te digo que vamos a ir a cerrar la serie el lunes, queremos que esto se termine ya", completó Salvatori.

Síntesis

Pacífico (75): Branco Salvatori 22, Marcos Leal 10, Bruno Sacomani 0, Gianni Nicotra 4, Pomar Garbarino 13 (Fi); Nicolás Sánchez 12, Bautista Olivera 14, Emmanuel Kloster 0 y Baltazar Domínguez 0. DT: Andrés Iannamico.

9 de Julio (60): Ezequiel Pordomingo 10, Emmanuel Paredes 15, Julián Turcato 4, Fausto Vasconcelo 6, Ramiro Lorenzo 5 (Fi); Francisco Anaya 10, Fernando Peñalver 4, Manuel Costa 3, Santiago Boyé 0, Rodrigo Blanco 0 y Emilio Boyé 3. DT: Andrés Larrasolo.

Cuartos: Pacífico, 20-20; 42-28 y 58-45.

Tiros libres: Pacífico, 12-15 y 9 de Julio, 16-22.

Cinco faltas: Olivera (P).

Árbitros: Horacio Sedán, Sebastián Arcas y Eduardo Ferreyra.

Estadio: William Harding Green.

Serie: Pacífico, 2-0.