"Nuestra parte de noche", de Mariana Enriquez, ganó otro premio: el Grand Prix de l'Imaginaire

La escritora argentina Mariana Enriquez cosechó una nueva distinción con su novela Nuestra parte de noche, esta vez con el Grand Prix de l'Imaginarie de Francia en la categoría Novela Extranjera, algo así como el gran premio al género fantástico y de ciencia ficción, por la publicación que hizo el sello Le Sous-sol de su obra, traducida por Anne Plantagenet como "Notre part de nuit".

"Los premios me ponen contenta y me halagan, entiendo su importancia objetiva pero no pienso mucho en ellos", dice Enriquez a Télam al ser consultada sobre esta nueva distinción, que cuenta en la larga lista de ganadores de toda su historia, iniciada en 1974, con nombres como el del nobel de Literatura japonés Kazuo Ishiguro, por su novela Klara y el sol, escritor que, a su vez, hace seis meses elogió en el diario británico The Guardian la traducción al inglés de otro libro de Enriquez (Buenos aires, 1973), Los peligros de fumar en la cama.

La autora confirmó que viajará a recibir el premio que, "salvo variación imprevista", según se indica en su página oficial de Internet, concretará la entrega de distinciones, "de manera presencial", durante el festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs, del 4 al 6 de junio próximos.

En cuanto a la tendencia a relacionar a ciertos géneros literarios con nociones vinculadas a la imaginación, Enriquez advierte que "cualquier tipo de escritura -periodismo narrativo, autorreferencial, realismo, ciencia ficción, terror- usa la imaginación, así como cualquier proceso creativo en cualquier tipo de arte".

"Hablar de literatura de la imaginación a de la ficción no realista es bastante injusto porque la ficción no realista toma muchos elementos del realismo. Las experiencias, los sentimientos, etcétera. ¿Eso de dónde lo sacamos? No somos cyborg, somos humanos y la imaginación es una característica humana. Algunos escritores elegimos hacer ficción no realista con elementos fantásticos, de género, de terror, porque lo sentimos como un lenguaje que nos palea más o está más cercano. Eso es todo", asegura.

"No subvencionado e independiente de las editoriales, el Grand Prix de l'Imaginaire es un premio honorífico, materializado mediante la concesión de un certificado. Es el más antiguo de los premios franceses dedicados a la ciencia ficción contemporánea y, por eso, muy apreciado tanto por la profesión como por los lectores", se explica en su página oficial en Internet.

Nuestra parte de noche, publicada en Argentina por Anagrama, había ganado el Premio Herralde de Novela 2019 y el Premio de la Crítica 2019. Enriquez es periodista, subeditora del suplemento Radar del diario Página/12 y docente. (Télam)